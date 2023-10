Comprendere il cambiamento climatico incontrollato e le sue potenziali conseguenze

In una serie di articoli scritti dal futurista Marshall Brain, è stata esplorata la minaccia del cambiamento climatico e il suo potenziale impatto sulla civiltà. Il focus di questo particolare articolo è il concetto di cambiamento climatico galoppante e come potrebbe portare al collasso della civiltà.

Il cambiamento climatico fuori controllo si riferisce a un punto di svolta nel sistema climatico, in cui gli effetti del cambiamento climatico accumulato innescano un ciclo di feedback positivo che accelera ulteriormente il cambiamento climatico. Questa rapida accelerazione potrebbe causare danni potenzialmente irreversibili al sistema climatico, rendendo gli sforzi di mitigazione troppo tardivi per prevenire conseguenze catastrofiche.

Attualmente ci troviamo in un periodo di “cambiamento climatico prevedibile”, in cui la temperatura del pianeta aumenta in modo relativamente prevedibile man mano che aumentano i livelli di anidride carbonica. Tuttavia, nello scenario peggiore di un cambiamento climatico fuori controllo, perdiamo il controllo sul futuro del cambiamento climatico e il pianeta inizia a riscaldarsi da solo.

Un indicatore di un cambiamento climatico galoppante sarebbe se la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera superasse le aspettative basate sulle sole emissioni umane. Come mostra il grafico della concentrazione di anidride carbonica, l’attuale aumento è abbastanza costante e prevedibile. Tuttavia, se i livelli di anidride carbonica iniziassero ad aumentare più rapidamente, ciò potrebbe suggerire che il pianeta stesso stia rilasciando quantità significative di anidride carbonica, indipendentemente dalle azioni umane. Questo potrebbe essere un segnale che un cambiamento climatico galoppante è in corso e che il collasso della civiltà potrebbe essere imminente.

Una potenziale fonte di ulteriore anidride carbonica è lo scongelamento della tundra nell’Artico. Quando la tundra si scioglie, rilascia anidride carbonica nell’atmosfera. Attualmente, le emissioni della tundra rappresentano una piccola percentuale rispetto alle emissioni umane, ma con lo scioglimento della tundra, questo numero probabilmente aumenterà. Una volta che le emissioni della tundra raggiungeranno un livello vicino a quello delle emissioni umane, ciò potrebbe contribuire alla crescita esponenziale della concentrazione di anidride carbonica.

Un altro fattore preoccupante è l’aumento della concentrazione di metano nell’atmosfera. Il metano è un altro gas serra e, sebbene i suoi livelli attuali non siano così significativi come quelli dell’anidride carbonica, il grafico rivela una tendenza preoccupante. I livelli di metano sono aumentati fino al 1998 circa, si sono stabilizzati per un decennio e poi hanno ripreso ad aumentare. Se questa tendenza dovesse continuare, potrebbe indicare l’inizio di una crescita esponenziale della concentrazione di metano, esacerbando ulteriormente gli effetti del cambiamento climatico.

È importante notare che il metano è circa 28 volte più potente come gas serra rispetto al biossido di carbonio in un arco di tempo di 100 anni. Inoltre, il metano si decompone dopo circa un decennio, a differenza dell’anidride carbonica, che rimane nell’atmosfera molto più a lungo.

Questi indicatori suggeriscono che il cambiamento climatico galoppante potrebbe avere conseguenze devastanti per la nostra civiltà. Anche se potrebbe non essere possibile stabilire una tempistica definitiva per il collasso della civiltà, monitorare queste tendenze e intraprendere azioni immediate per ridurre le emissioni e mitigare gli effetti del cambiamento climatico è essenziale per salvaguardare il nostro futuro.

Fonte:

– Cambiamenti climatici fuori controllo: https://encyclopedia.pub/entry/32290

– I gas serra hanno continuato ad aumentare rapidamente nel 2022: NOAA

– La differenza tra metano e anidride carbonica: Portale sul clima del MIT