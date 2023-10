Le sfide biomediche dell'esplorazione dello spazio profondo: garantire la salute e la sicurezza degli astronauti per il programma Artemis

Un nuovo documento solleva preoccupazioni sulla mancanza di conoscenza riguardo alle sfide biomediche legate all’esplorazione dello spazio profondo, in particolare in relazione al prossimo programma Artemis. Sebbene gli esseri umani siano nello spazio da decenni, la maggior parte delle missioni sono state in orbita terrestre bassa (LEO) con solo pochi viaggi sulla Luna. L'obiettivo del programma Artemis è stabilire la presenza umana sulla Luna ed eventualmente inviare astronauti su Marte. Tuttavia, gli ambienti unici della Luna e dello spazio profondo pongono ulteriori rischi per la salute degli astronauti rispetto a LEO.

L’articolo, intitolato “La sfida biomedica associata al programma spaziale Artemis”, evidenzia la necessità di una migliore comprensione delle sfide biomediche dell’esplorazione dello spazio profondo. I rischi medici in LEO sono stati ben studiati e possono essere gestiti con sicurezza, ma i rischi per missioni estese lontano da LEO, come quelle necessarie per raggiungere la Luna e Marte, probabilmente aumenteranno in modo esponenziale.

Gli esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno fornito preziose informazioni sulle sfide fisiologiche e psicologiche del volo spaziale di lunga durata. Gli studi CIPHER (Complement of Integrated Protocols for Human Exploration Research) hanno consentito ai ricercatori di valutare la risposta del corpo al tempo prolungato nello spazio e di indagare su come vari sistemi, tra cui cuore, muscoli, ossa e occhi, si adattano all'ambiente spaziale.

Tuttavia, l’articolo sottolinea che le condizioni sulla superficie della Luna e nello spazio profondo non possono essere equiparate all’ambiente della ISS. La gravità, i rischi legati alle radiazioni e l’assenza del campo magnetico terrestre hanno un impatto significativo sulla salute degli astronauti. La sfida più significativa riguarda gli effetti dell’assenza di gravità o della gravità ridotta. La gravità lunare può compromettere varie funzioni biologiche in modi diversi dall’ambiente della ISS.

I ricercatori sottolineano la necessità di nuovi esperimenti e contromisure per affrontare le minacce inaspettate poste dall’esplorazione dello spazio profondo. Una possibile soluzione è lo sviluppo di dispositivi a gravità artificiale, che richiederebbero notevoli progressi tecnologici. Altri importanti sforzi di mitigazione includono strategie di schermatura dalle radiazioni e una rete integrata di biosensori per un monitoraggio sanitario tempestivo.

Il programma Artemis offre l’opportunità di far avanzare le tecnologie e le conoscenze mediche riducendo al minimo i rischi a breve e lungo termine per i viaggiatori spaziali. Tuttavia, il documento rileva che manca ancora una tabella di marcia internazionale integrata per indagare le questioni critiche e stabilire un programma completo di interventi medici. Le aree di ricerca che devono essere esplorate includono la fisiologia dei sistemi, le interazioni dei sistemi uomo-macchina, le radiazioni, l'assistenza sanitaria e la gestione dell'habitat.

I ricercatori evidenziano le “incognite sconosciute” come le maggiori sfide nell’esplorazione spaziale umana. Problemi di salute imprevisti, come l’impatto sulla vista degli astronauti scoperto in recenti scoperte, pongono rischi per il successo delle missioni spaziali di lunga durata. Comprendere i limiti fisiologici umani è fondamentale per pianificare missioni oltre la LEO e valutare un livello di rischio accettabile.

L'autore principale, il professor Mariano Bizzarri, sottolinea che le difficoltà della vita nello spazio non dovrebbero essere sottovalutate. Ci sono più complessità e sfide coinvolte di quanto molte persone e agenzie spaziali si rendano conto. La questione della continuazione della vita e dell’adattamento agli ambienti spaziali è più complicata di quanto comunemente percepito.

In conclusione, ulteriori ricerche e collaborazione multidisciplinare sono essenziali per garantire la salute e la sicurezza degli astronauti nelle missioni nello spazio profondo. Il programma Artemis offre un’opportunità unica per far avanzare le tecnologie mediche e sviluppare una comprensione completa delle sfide biomediche nell’esplorazione spaziale.

