Neanderthal e Denisoviani: la loro influenza duratura su di noi

I Neanderthal e i Denisoviani, antichi parenti umani dell’Homo sapiens, continuano ad avere un impatto significativo sul nostro corredo genetico. I recenti progressi nel campo della ricerca sul DNA antico hanno permesso agli scienziati di scoprire informazioni affascinanti su come i tratti ereditati da questi antichi cugini ci modellano oggi. Queste scoperte spaziano dai loro effetti sulla fertilità e sul sistema immunitario alla loro influenza sul modo in cui i nostri corpi rispondono a virus come COVID-19.

Lo studio del DNA antico ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’evoluzione umana. In precedenza, gli scienziati si affidavano alla forma e alle dimensioni delle ossa per conoscere gli antichi esseri umani. Tuttavia, grazie alla capacità di mettere insieme frammenti di DNA antico, i ricercatori sono stati in grado di scoprire i cambiamenti genetici avvenuti nel corso del tempo, consentendo ai nostri antenati di adattarsi a nuovi ambienti.

Una scoperta notevole è che individui provenienti da regioni diverse portano quantità variabili di DNA di Neanderthal e Denisovan. Le popolazioni africane, ad esempio, hanno poco o nessun DNA di Neanderthal, mentre quelle di origine europea o asiatica ne possiedono dall'1% al 2%. In Melanesia, tuttavia, il DNA denisovano rappresenta dal 4% al 6% del materiale genetico della popolazione.

Anche se può sembrare insignificante, questa eredità genetica ha effetti tangibili sulla nostra salute. Il DNA di Neanderthal è stato collegato a malattie autoimmuni e ad un aumento del rischio di coagulazione del sangue e ictus. D’altro canto, ha anche fornito alcuni benefici, come l’immunità alle malattie che i nostri antenati Homo sapiens incontrarono mentre migravano dall’Africa.

L’impatto del DNA di Neanderthal va oltre la salute. È associato a vari tratti, tra cui il colore della pelle e dei capelli, le caratteristiche comportamentali, la forma del cranio e persino la sensibilità al dolore. Inoltre, un terzo delle donne in Europa è portatore di un recettore di Neanderthal associato ad un aumento della fertilità e alla riduzione degli aborti.

Sebbene si sappia meno sui Denisoviani, la ricerca suggerisce che il loro DNA contribuisce al metabolismo dei grassi e all’adattamento alle alte quote. I tibetani, che prosperano in ambienti poveri di ossigeno, portano con sé un tratto di DNA denisoviano.

Queste rivelazioni mettono in discussione l’idea che l’Homo sapiens abbia trionfato sui suoi antichi parenti grazie alla tecnologia o al comportamento superiore. I Neanderthal e i Denisoviani erano altamente avanzati e culturalmente sofisticati. Si ritiene invece che la nostra capacità di disperderci in un’ampia gamma di ambienti abbia svolto un ruolo cruciale nella nostra sopravvivenza.

In sintesi, il contributo dei Neanderthal e dei Denisoviani al nostro corredo genetico è profondo. Dalla predisposizione alle malattie ai tratti fisici, i nostri antichi cugini continuano a plasmare ciò che siamo oggi. Lo studio in corso sul DNA antico promette di svelare ancora più informazioni sulla nostra storia condivisa.

