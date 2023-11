Il nuovo modello utilizza l'intelligenza artificiale per salvaguardare le navi dalle onde anomale

Gli scienziati dell’Università di Copenhagen e dell’Università di Victoria hanno sviluppato un modello innovativo di intelligenza artificiale (AI) per prevedere le onde anomale e migliorare la sicurezza delle navi in ​​mare aperto. Mentre un tempo le onde anomale venivano considerate mitiche, la recente accettazione da parte della comunità scientifica ha spinto a un’esplorazione più approfondita delle loro cause e caratteristiche. Il team di ricerca ha sfruttato tecniche di data mining e apprendimento automatico interpretabili per analizzare oltre 1 miliardo di onde, con particolare attenzione all’identificazione dei fattori responsabili della formazione di questi colossi imprevedibili.

Lo studio ha utilizzato The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), un catalogo completo delle onde che incorporava dati provenienti da boe situate in 158 luoghi diversi lungo le coste degli Stati Uniti e i territori d’oltremare. Dall’immenso set di dati, comprendente 1.5 miliardi di onde, oltre 100,000 sono state identificate come onde anomale sulla base di criteri stabiliti. Utilizzando questo set di dati sulle onde, una rete di intelligenza artificiale è stata addestrata a estrarre un’equazione matematica che incapsulava le variabili combinate che contribuiscono alla formazione delle onde anomale. Questa equazione è stata poi interpretata in modo completo nel contesto della teoria delle onde esistente, con conseguente sviluppo di un modello in grado di riprodurre il comportamento noto delle onde anomale e di prevedere eventi futuri.

L’importanza di questa ricerca risiede nel suo potenziale di rivoluzionare il settore del trasporto marittimo mitigando i rischi associati alle onde anomale. Il modello di nuova costruzione consente alle compagnie di navigazione di ottenere informazioni significative sulla probabilità di incontrare pericolose onde anomale lungo le rotte pianificate. Utilizzando l'algoritmo sviluppato dal gruppo di ricerca, le compagnie di navigazione possono ora eseguire valutazioni accurate del rischio e prendere decisioni informate per modificare di conseguenza le loro rotte.

I ricercatori hanno reso disponibili al pubblico sia l’algoritmo che la loro vasta ricerca, facilitando un accesso diffuso a strumenti che migliorano la sicurezza marittima. In un’era in cui la tecnologia all’avanguardia continua a trasformare le industrie, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico in questo settore mostra le immense possibilità di salvaguardare le navi da fenomeni naturali imprevisti.

