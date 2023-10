Ascesa e caduta della bioregione del Malvinoxhosan in Sud Africa

Un recente studio intitolato “The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole”, pubblicato su Earth-Science Reviews, esplora l’estinzione degli animali marini durante il primo- Periodo devoniano medio. Questo periodo fu caratterizzato da un clima più caldo e da livelli del mare più alti, con una vasta massa continentale chiamata Gondwana situata vicino al Polo Sud.

I ricercatori, guidati dalla dottoressa Cameron Penn-Clarke, hanno raccolto e analizzato una quantità significativa di dati fossili per comprendere l'origine e la scomparsa del biota Malvinoxhosan, un gruppo di animali marini che prosperava in acque più fredde e comprendeva vari tipi di molluschi. Attraverso tecniche avanzate di analisi dei dati, hanno identificato strati distinti nelle rocce antiche, ciascuno dei quali mostrava un declino nel numero di specie di animali marini nel corso del tempo.

Lo studio ha rivelato che il declino del biota del Malvinoxhosan era correlato ai cambiamenti del livello del mare e del clima. Con il riscaldamento del clima, gli animali marini Malvinoxhosan specializzati nelle acque fredde scomparvero e furono sostituiti da specie più generaliste adattate alle acque più calde. Lo spostamento del livello del mare ha interrotto le barriere oceaniche naturali, consentendo alle acque più calde provenienti dalle regioni più vicine all’equatore di fluire e portando alla colonizzazione di specie di acque più calde.

L’estinzione del biota Malvinoxhosan ha provocato il collasso degli ecosistemi polari, da cui la biodiversità non si è mai ripresa. La ricerca suggerisce che gli effetti combinati dei cambiamenti del livello del mare e della temperatura siano stati i principali fattori alla base di questo evento di estinzione. Non è ancora chiaro se questo evento di estinzione sia correlato ad altri durante il periodo devoniano medio-alto, poiché mancano deduzioni sull'età.

Lo studio evidenzia anche la vulnerabilità degli ambienti e degli ecosistemi polari ai cambiamenti del livello del mare e della temperatura. Comprendere gli eventi di estinzione del passato può fornire preziose informazioni sull’attuale crisi della biodiversità che stiamo affrontando oggi.

Fonte:

– Recensioni di scienze della Terra (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595