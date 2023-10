Una nuova ricerca sulla chirurgia dell'anca mostra risultati eccellenti

By

La ricerca condotta dalla Dott.ssa Karen Mullins e dal Dott. David Filan presso l'UPMC Whitfield di Waterford ha ottenuto riconoscimenti per le sue scoperte rivoluzionarie nel campo della chirurgia dell'anca. La ricerca, presentata dal chirurgo ortopedico dell'anca Patrick Carton ad una conferenza internazionale di medicina dello sport nel Regno Unito, si è concentrata sugli effetti positivi della chirurgia del buco della serratura per le lesioni croniche dell'anca.

Lo studio ha esaminato il conflitto dell'anca, un problema meccanico causato dall'accumulo di osso sui componenti sferici dell'articolazione dell'anca. Questa condizione porta spesso a rotture del labbro, danni alla cartilagine e ad un aumento del rischio di osteoartrite. I pazienti in genere avvertono rigidità, clic e dolore lancinante all'inguine, nonché dolori persistenti all'anca e alla parte bassa della schiena.

La ricerca ha anche evidenziato le ulteriori complicazioni che possono derivare dalla displasia dell’anca, dove l’incavo dell’anca è troppo superficiale. In questi casi, i pazienti possono richiedere una sostituzione totale dell’anca o un’osteotomia peri-acetabolare (PAO), che comporta la rottura chirurgica del bacino e il riorientamento dell’incavo dell’anca.

Tuttavia, lo studio ha dimostrato che il trattamento chirurgico avanzato del Sig. Patrick Carton presso UPMC Whitfield fornisce un'opzione meno invasiva. Questa tecnica prevede la rimozione dell’osso problematico e la riparazione del tessuto articolare preservando la stabilità dell’anca.

I risultati dello studio, presentati dalla Dott.ssa Karen Mullins alla conferenza dell'Associazione britannica per la medicina dello sport e dell'esercizio fisico (BASEM) a Manchester, hanno dimostrato l'efficacia di questa procedura. Dopo 10 anni, il 90% dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico non necessitava di sostituzione totale dell’anca o PAO. I pazienti hanno anche riferito miglioramenti significativi nel dolore e nelle attività quotidiane, nonché un alto livello di soddisfazione per i loro risultati.

Il signor Carton ha sottolineato l'importanza di questi risultati nell'offrire ai pazienti e agli atleti alternative non invasive ai principali interventi chirurgici all'anca. Ha spiegato che le tecniche di conservazione dell'anca si stanno rivelando efficaci nel trattamento di varie patologie dell'anca, inclusa l'artrite dell'anca.

In conclusione, questa ricerca sulla chirurgia dell’anca ha dimostrato l’impatto positivo della chirurgia del buco della serratura nell’affrontare le lesioni croniche dell’anca. I risultati forniscono un’alternativa promettente alle procedure più invasive, come la sostituzione totale dell’anca, e offrono ai pazienti un migliore sollievo dal dolore e risultati funzionali.

