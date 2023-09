Il satellite per l'osservazione dell'acqua cattura il riscaldamento dell'oceano al largo della costa della California

Una collaborazione tra la NASA e l’agenzia spaziale francese CNES ha sviluppato la missione satellitare Surface Water and Ocean Topography (SWOT), in grado di misurare le caratteristiche dell’oceano, incluso El Niño, con dettagli senza precedenti. Lo strumento Radar Interferometer in banda Ka (KaRIn) del satellite ha la capacità di misurare l'altezza della superficie del mare vicino alle coste, fornendo informazioni preziose per ricercatori e meteorologi.

El Niño, un fenomeno climatico periodico, è caratterizzato da livelli del mare più alti e temperature oceaniche più calde lungo la costa occidentale delle Americhe. Le calde acque oceaniche provenienti dallo sviluppo di El Niño si stanno spostando verso nord lungo le coste orientali dell’Oceano Pacifico, interagendo con una persistente ondata di caldo marino. Queste acque calde hanno recentemente influenzato lo sviluppo dell'uragano Hilary.

La visualizzazione del satellite SWOT delle altezze della superficie del mare al largo della costa occidentale degli Stati Uniti in agosto mostra altezze superiori alla media in rosso e arancione, indicando acqua più calda, e altezze inferiori alla media in blu e verde. Il livello del mare tende ad essere più alto nei luoghi con acqua più calda, poiché l’acqua si espande quando si riscalda.

Le misurazioni effettuate dalla missione satellitare SWOT forniscono una visione completa degli oceani del pianeta e dei laghi e fiumi d'acqua dolce. I dati raccolti da SWOT saranno preziosi per ricercatori e meteorologi nello studio dello sviluppo e del progresso di fenomeni come El Niño. Nelle previsioni di settembre, la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense prevedeva un forte El Niño per il prossimo inverno, con una probabilità superiore al 70%.

El Niño è anche associato all’indebolimento degli alisei equatoriali e può portare condizioni più fresche e umide nel sud-ovest degli Stati Uniti e siccità nei paesi del Pacifico occidentale, come l’Indonesia e l’Australia.

