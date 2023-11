Nuove informazioni sull'atmosfera dell'esopianeta WASP-107b

Uno straordinario esopianeta chiamato WASP-107b ha catturato l'attenzione degli astronomi di tutto il mondo. Situato vicino a una stella leggermente meno massiccia e più fredda del nostro Sole, questo esopianeta gassoso è di dimensioni maggiori di Nettuno e quasi paragonabile in massa.

Un gruppo di astronomi europei, tra cui ricercatori dell'Istituto di Astronomia di KU Leuven, ha utilizzato lo strumento del medio infrarosso (MIRI) a bordo del telescopio spaziale James Webb (JWST) per esaminare l'atmosfera di WASP-107b. Le loro scoperte offrono nuove e accattivanti intuizioni sulla chimica e sul comportamento di questo intrigante esopianeta.

Contrariamente alle aspettative, gli astronomi hanno scoperto l’assenza di metano, un gas serra che si trova comunemente in molti esopianeti. Questa assenza fornisce indizi allettanti sul movimento dell’energia termica all’interno dell’atmosfera del pianeta, suggerendo che l’interno potrebbe essere caldo.

Altrettanto sorprendente è stata la presenza di anidride solforosa, responsabile dell'odore dei fiammiferi accesi. I modelli precedenti non avevano previsto l’accumulo di anidride solforosa nell’atmosfera del pianeta a causa della sua natura più fredda. Tuttavia, la soffice composizione di WASP-107b consente ai fotoni, nonostante la loro scarsità, di penetrare in profondità nell’atmosfera.

Inoltre, i ricercatori hanno identificato l’esistenza di vapore acqueo e nubi di sabbia silicatica all’interno dell’atmosfera dinamica del pianeta. Le nuvole, costituite da minuscole particelle di silicato simili alla sabbia terrestre, bloccano una parte del biossido di zolfo e del vapore acqueo presenti. Questo segna il primo caso in cui la composizione chimica delle nubi degli esopianeti è stata determinata inequivocabilmente.

L'autore principale, il Prof. Leen Decin della KU Leuven, ha espresso entusiasmo per la capacità del JWST di rivoluzionare la caratterizzazione degli esopianeti. Questa scoperta fondamentale rimodella la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione planetaria, facendo luce sul nostro Sistema Solare.

Il dottor Michiel Min, un altro autore principale, ha evidenziato la presenza di goccioline di pioggia di sabbia che evaporano in strati più profondi e caldi, con il conseguente vapore di silicato trasportato indietro per formare nuove nuvole di silicato. Questo ciclo continuo di sublimazione e condensazione è responsabile della persistente presenza di nuvole di sabbia nell'atmosfera di WASP-107b, simile al ciclo del vapore acqueo e delle nuvole della Terra.

Le intuizioni rivoluzionarie ottenute dallo studio di WASP-107b utilizzando il JWST dimostrano l’immenso potenziale della caratterizzazione atmosferica profonda degli esopianeti. Come sottolinea l’autore principale, il dottor Achrène Dyrek del CEA Parigi, il telescopio spaziale James Webb sta svelando nuovi mondi che non hanno controparti nel nostro Sistema Solare.

