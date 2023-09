Le aree fredde sulla Luna sono più giovani e contengono meno ghiaccio d'acqua di quanto si pensasse in precedenza

Secondo una nuova ricerca, le aree ghiacciate sulla Luna, note come regioni permanentemente in ombra (PSR), sono più giovani dei crateri in cui risiedono e probabilmente contengono meno ghiaccio d’acqua di quanto si credesse in precedenza. I PSR sono di grande interesse per le future missioni di sbarco sulla Luna, poiché sono considerati abbondanti serbatoi di ghiaccio d'acqua che possono essere utilizzati dagli astronauti per i sistemi di supporto vitale e per generare carburante per missili.

Il nuovo studio rivela che i PSR hanno, al massimo, 3.4 miliardi di anni, il che indica che sono più giovani dei crateri di 4 miliardi di anni in cui si trovano. Ciò suggerisce che le attuali stime dei depositi di ghiaccio d’acqua sulla Luna debbano essere riviste al ribasso.

I ricercatori, guidati da Norbert Schörghofer del Planetary Science Institute in Arizona, hanno condotto simulazioni per tracciare l'evoluzione della Luna dalla sua formazione 4.5 miliardi di anni fa. Queste simulazioni hanno mostrato che la Luna ha subito un importante riorientamento nel suo asse di rotazione circa 4.1 miliardi di anni fa, con conseguente formazione di PSR vicino ai poli nord e sud. Tuttavia, le elevate obliquità di allora avrebbero portato alla perdita di tutti i depositi di ghiaccio.

Di conseguenza, è probabile che la quantità di acqua ghiacciata nascosta in questi PSR sia inferiore a quanto stimato in precedenza. Gli scienziati sono particolarmente interessati alla regione polare meridionale della Luna, dove credono che ci siano molte sostanze volatili, inclusa l’acqua utilizzabile.

Le future missioni lunari, come la coppia lander-rover robotica Chandrayaan-3 dell'India, mirano a esplorare il polo sud lunare e cercare tracce di acqua ghiacciata. I risultati di queste missioni contribuiranno alla nostra comprensione delle risorse idriche sulla Luna.

In conclusione, questo nuovo studio sottolinea la necessità di rivalutare le nostre stime sui depositi di ghiaccio d’acqua sulle regioni permanentemente in ombra della Luna. I risultati fanno luce sulla storia geologica di queste aree e hanno implicazioni per le future esplorazioni e l’utilizzo delle risorse lunari.

Fonte: articolo pubblicato su Science il 13 settembre 2021.