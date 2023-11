L'acqua dalla superficie innesca interazioni dinamiche nucleo-mantello

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sul funzionamento interno del nostro pianeta, rivelando che l'acqua sta gradualmente filtrando dalla superficie terrestre. Questo straordinario viaggio porta il liquido attraverso le placche tettoniche discendenti, raggiungendo infine il nucleo dopo un arduo viaggio di 2,900 chilometri. Anche se il processo è lento e dura miliardi di anni, ha portato alla formazione di un nuovo strato tra il metallo fuso del nucleo esterno e il mantello esterno della Terra. Si stima che questo strato abbia uno spessore di “qualche centinaio di chilometri”, il che lo rende relativamente sottile rispetto ad altri strati interni della Terra.

In un recente studio condotto dall’Arizona State University, i ricercatori hanno scoperto che questa infiltrazione d’acqua innesca una reazione chimica, che porta alla creazione di silice. Il coautore Dr. Dan Shim ha spiegato che quando l'acqua incontra il confine nucleo-mantello, reagisce con il silicio nel nucleo per produrre silice. Questa scoperta significativa, unita alle precedenti osservazioni di diamanti che si formano dalla reazione dell’acqua con il carbonio sotto pressione estrema, indica un’interazione nucleo-mantello altamente dinamica, suggerendo un sostanziale scambio di materiale.

Le implicazioni per la nostra vita quotidiana in superficie sono profonde. Secondo il gruppo di ricerca dell'ASU, questa scoperta migliora la nostra comprensione dei processi interni della Terra, indicando un ciclo globale dell'acqua più esteso di quanto precedentemente riconosciuto. La “pellicola” alterata del nucleo ha anche implicazioni cruciali per i cicli geochimici che collegano il ciclo dell’acqua superficiale con il nucleo metallico profondo.

Questa svolta nella comprensione delle dinamiche interne della Terra fornisce agli scienziati preziose informazioni sull’evoluzione del pianeta e sugli intricati processi che ne rimodellano la struttura stessa. Svelando i misteri che si celano sotto i nostri piedi, i ricercatori aprono la strada a una maggiore conoscenza e a una comprensione più profonda del delicato equilibrio del nostro mondo.