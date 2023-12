Nuove prove suggeriscono un ampio ciclo globale dell’acqua all’interno della Terra

By

Gli scienziati dell'Arizona State University hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sui processi interni della Terra. Attraverso studi recenti, hanno scoperto che l'acqua dalla superficie si sta lentamente facendo strada verso il nucleo terrestre, innescando una reazione chimica che crea un nuovo strato tra il nucleo esterno e il mantello esterno. Questo strato, che è “spesso qualche centinaio di chilometri”, ha implicazioni per il nucleo metallico profondo e il ciclo delle acque superficiali.

Tradizionalmente si credeva che lo scambio di materia tra il nucleo terrestre e il mantello fosse minimo. Tuttavia, queste nuove scoperte mettono in discussione questa nozione. I ricercatori hanno scoperto che quando l’acqua raggiunge il confine tra nucleo e mantello, reagisce con il silicio nel nucleo, provocando la formazione di silice. Questa scoperta, combinata con precedenti osservazioni di diamanti che si formano da acqua e carbonio sotto pressione estrema, mostra un’interazione molto più dinamica tra il nucleo e il mantello.

Le implicazioni di questa scoperta si estendono oltre la comunità scientifica. Suggerisce un ampio ciclo globale dell’acqua precedentemente non riconosciuto. Lo strato alterato nel nucleo ha il potenziale di influenzare i cicli geochimici che collegano il ciclo dell’acqua superficiale con il nucleo metallico profondo. Questa scoperta fa avanzare la nostra comprensione dei processi interni della Terra e fa luce sulla connessione tra la superficie e le profondità sottostanti.

Anche se c’è ancora molto che non sappiamo sul funzionamento interno del nostro pianeta, queste nuove scoperte forniscono informazioni preziose. Sfidano la saggezza convenzionale e aprono la strada a ulteriori esplorazioni. Mentre gli scienziati continuano a svelare i misteri del nucleo della Terra, la nostra comprensione del pianeta che chiamiamo casa si approfondisce.

FAQ

1. Come fa l'acqua a raggiungere il nucleo della Terra?

L'acqua dalla superficie scende lentamente attraverso le placche tettoniche discendenti, raggiungendo infine il nucleo dopo un viaggio di 2,900 chilometri.

2. Cosa succede quando l'acqua raggiunge il confine nucleo-mantello?

Quando l'acqua raggiunge il confine nucleo-mantello, reagisce con il silicio nel nucleo, formando silice.

3. Qual è il significato di questa scoperta?

Questa scoperta suggerisce un’interazione più dinamica tra il nucleo e il mantello e mette in mostra un ampio ciclo globale dell’acqua precedentemente non riconosciuto. Ha anche implicazioni per i cicli geochimici che collegano il ciclo dell’acqua superficiale con il nucleo metallico profondo.

4. Quali sono le implicazioni per la nostra comprensione dei processi interni della Terra?

La scoperta sfida la precedente convinzione di uno scambio materiale minimo tra il nucleo e il mantello, approfondendo la nostra comprensione degli intricati meccanismi del nostro pianeta.