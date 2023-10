Un astrofotografo cattura un'immagine straordinaria dello sciame meteorico delle Perseidi

L'astrofotografo Miguel Claro di Lisbona, in Portogallo, ha recentemente catturato un'immagine mozzafiato dello sciame meteorico delle Perseidi, mostrando la bellezza e la meraviglia del cielo notturno. Installando una fotocamera a 360 gradi nella Riserva del Cielo Oscuro di Alqueva, Claro è stata in grado di fotografare non solo le meteore che sfrecciavano nel cielo, ma anche lo straordinario bagliore bianco della Via Lattea e l'eterea luce zodiacale.

La luce zodiacale viene creata quando i raggi del sole si riflettono sulla polvere sparsa in tutto il sistema solare, residui delle collisioni tra asteroidi e comete. Nell'immagine di Claro, può essere visto come una sottile cintura di luce a destra del centro, che si estende sopra e sotto il punto luminoso di Giove.

L'immagine composita, realizzata con fotografie scattate nel corso di quattro notti consecutive, mostra oltre 100 meteore originate dal punto radiante nella costellazione di Perseo. Dietro le meteore, la Via Lattea illumina il cielo, aggiungendo un bagliore meraviglioso alla scena.

L'immagine di Claro può essere visualizzata a 360 gradi sul suo sito web. La fotografia mostra la magnificenza del cielo notturno e ci ricorda le meraviglie a cui possiamo assistere se ci prendiamo il tempo per guardare in alto.

Per ulteriori informazioni sulla straordinaria astrofotografia di Miguel Claro, visita il suo sito Web o segui le sue storie su Instagram.

Definizioni:

– Radiante: il punto del cielo da cui sembra provenire uno sciame meteorico.

– Luce zodiacale: un debole bagliore diffuso visto nel cielo notturno causato dalla luce solare riflessa dalle particelle di polvere interplanetaria.

Fonte: Space.com