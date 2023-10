Il razzo Falcon Heavy di SpaceX lancerà la missione della NASA sull'asteroide Psyche

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX verrà lanciato venerdì mattina, trasportando una missione della NASA diretta all'asteroide Psiche. La missione mira a studiare la composizione dell’asteroide, che viene descritto come “un oggetto insolito probabilmente ricco di metallo”. La navicella spaziale Psyche, larga circa quanto un campo da tennis, intraprenderà un viaggio di quasi sei anni coprendo circa 2.2 miliardi di miglia, con un arrivo previsto a Psyche nel luglio 2029.

Il lancio è previsto per le 10:19 ET dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, con opportunità di lancio di riserva nei prossimi giorni in caso di problemi meteorologici o tecnici. La NASA ha stanziato circa 1.2 miliardi di dollari per la missione Psyche, che include i costi di sviluppo e operativi. SpaceX si è aggiudicata un contratto del valore di circa 131 milioni di dollari per lanciare la missione.

Il razzo Falcon Heavy è in grado di trasportare carichi utili pesanti nello spazio e questa missione segna il suo ottavo lancio. SpaceX prevede di far atterrare e recuperare i booster laterali del razzo, ma il nucleo centrale del razzo verrà esaurito.

La navicella spaziale Psyche è dotata di strumenti scientifici per studiare il campo magnetico e la composizione chimica dell'asteroide. Questa missione fornirà preziose informazioni sulla composizione e sulla natura degli asteroidi, facendo avanzare la nostra comprensione del sistema solare.

