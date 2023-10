Il razzo Falcon Heavy di SpaceX è pronto per lanciare la missione Psyche sull'asteroide della NASA

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX dovrebbe lanciare oggi la missione sull'asteroide Psyche della NASA, tempo permettendo. Il lancio avrà luogo presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida alle 10:19 EDT. Tuttavia, esiste una probabilità del 40% che condizioni meteorologiche sfavorevoli sulla Space Coast possano influenzare il lancio.

Se il lancio andrà come previsto, i due booster laterali del Falcon Heavy torneranno sulla Terra per un atterraggio alla Stazione Spaziale di Cape Canaveral. Questo segnerà il quarto lancio e atterraggio per ciascun booster. Il booster centrale, invece, verrà utilizzato per la prima e unica volta e verrà scaricato nell’Oceano Atlantico.

Dopo il decollo, lo stadio superiore del Falcon Heavy trasporterà la navicella spaziale Psyche nello spazio e la dispiegherà circa 62.5 minuti dopo il lancio. La navicella spaziale intraprenderà quindi un viaggio nello spazio profondo verso Psiche, un asteroide metallico nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Gli scienziati ritengono che Psiche possa essere il nucleo esposto di un antico protopianeta, offrendo un’opportunità unica di esplorazione.

Una volta raggiunto il suo obiettivo nel 2029, Psiche studierà l'asteroide dall'orbita per circa due anni. Questa missione ha implicazioni significative per la nostra comprensione della formazione planetaria e della composizione dei corpi celesti.

Se il lancio di oggi non dovesse avere successo a causa di condizioni meteorologiche o problemi tecnici, SpaceX e la NASA avranno diverse opportunità di decollo giornaliere fino al 25 ottobre per fare un altro tentativo.

Il Falcon Heavy, attualmente il secondo razzo più potente in funzione, ha un record di successo con sette voli fino ad oggi. Tuttavia, questo segnerà la missione inaugurale del razzo per la NASA.

