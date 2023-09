Il nuovo timelapse cattura il ciclo di vita di un fungo maleodorante

Gli scienziati hanno recentemente documentato l'affascinante nascita e decadimento di un fungo dalla forma caratteristica, noto per il suo odore pungente. Il fungo in questione è la parte visibile di un fungo puzzolente noto come Phallus impudicus. Cresce tipicamente vicino a legno e piante in decomposizione, estendendosi fino a 10 pollici dal suolo. Il cappello del gambo è ricoperto da una melma di colore bruno olivastro detta gleba, responsabile dell'inconfondibile fetore emesso dal fungo.

Secondo l’Università della Florida, l’odore delle corna puzzolenti è stato paragonato a carne in decomposizione, feci in decomposizione e liquami. Nonostante il suo aroma repellente, il fungo puzzolente è davvero commestibile. Se consumato allo stato di uovo, si dice che il sapore del comune corno puzzolente assomigli alle nocciole.

Il fungo puzzolente emerge da una piccola base a forma di uovo interrata nel terreno e ancorata al terreno tramite filamenti bianchi. Questa base contiene una massa melmosa e piena di spore che alla fine si sviluppa nel cappello maleodorante del fungo.

In un video accattivante, i ricercatori sono riusciti a catturare l’intero ciclo di vita del fungo puzzolente in tre ore. Inizialmente, il fungo emerge dalla base e cresce rapidamente fino a raggiungere le sue dimensioni complete. Le mosche vengono rapidamente attirate verso la gleba e banchettano con la melma per circa 10 ore, rimuovendo la copertura marrone oliva. Nei giorni successivi, il corpo bianco rimanente, noto come “dito cadavere”, inizia a decomporsi prima di ribaltarsi. Il filmato si conclude con il corpo fruttifero che si decompone e si dissipa nel terreno.

Questo ciclo vitale di breve durata consente alle corna puzzolenti di completare il loro ciclo riproduttivo. Il cappello del fungo contiene spore, che le mosche e altri invertebrati ingeriscono mentre consumano la melma. Queste spore vengono poi disperse in nuove posizioni attraverso gli escrementi di queste creature. Questa nuova strategia distingue i funghi puzzolenti dalla maggior parte degli altri funghi che formano funghi, che disperdono le spore rilasciandole nell’aria.

Lo straordinario video timelapse è stato condiviso dall'ufficio forestale del governo per la regione del Soest-Sauerland, nella Germania orientale. Ci sono volute tre settimane per catturare il filmato, con i ricercatori che hanno aspettato pazientemente che il corno puzzolente si sviluppasse e controllassero regolarmente la fotocamera. Il video offre una visione affascinante del ciclo di vita e della strategia riproduttiva unica del fungo puzzolente.

Fonte:

- Università della Florida

– Regionalforstamt Soest-Sauerland tramite Facebook