Un raro filmato cattura l'incontro con i giovani pesci luna al largo della costa della Columbia Britannica

Un subacqueo ha recentemente avuto l'incredibile opportunità di catturare rare riprese di due giovani pesci luna oceanici (Mola mola) che nuotano insieme nelle acque color smeraldo al largo della costa della Columbia Britannica, in Canada. Il video, girato dallo scienziato cittadino Timothy Manuelides, mostra il giovane pesce luna accanto a un banco di scorfani vedova e scorfani dalla coda gialla.

Sebbene gli esperti abbiano una conoscenza limitata sulle prime fasi della vita dei pesci luna, sono stati in grado di identificare questi particolari individui come pesci luna oceanici giovanili in base al loro ventre angoloso e alle dimensioni più piccole. La biologa marina Marianne Nyegaard, specialista in pesci luna oceanici, ha confermato la loro identificazione in un post su Facebook, sottolineando la loro “infanzia”.

Misurando circa 24 pollici (60 centimetri) di diametro, questi giovani pesci luna erano circa cinque volte più piccoli dei pesci luna adulti ma significativamente più grandi della loro dimensione neonatale di soli 0.1 pollici (2.5 millimetri). Di solito si sa poco sui primi anni di vita dei pesci luna e per identificare accuratamente le loro larve è necessario il sequenziamento del DNA.

Contrariamente alle idee sbagliate comuni, il video evidenzia che i pesci luna sono in grado di nuotare più velocemente di quanto molti credano. I ricercatori hanno notato nel post su Facebook che i pesci luna sono spesso erroneamente percepiti come lenti a causa del loro comportamento “essolato” sulla superficie dell’oceano, dove si crogiolano nella luce calda dopo aver trascorso del tempo in profondità più fredde. Tuttavia, possono nuotare velocemente quando necessario.

I pesci luna oceanici, conosciuti anche come mola, prendono il nome dalla loro forma rotonda e appiattita che ricorda una macina. Queste affascinanti creature possono raggiungere dimensioni enormi da adulti, crescendo fino a 10 metri di diametro. I pesci luna abitano una varietà di oceani in tutto il mondo, dalle acque tropicali ai mari temperati, e tendono a trascorrere il loro tempo tra la superficie e una profondità di circa 3 metri.

Vale la pena notare che le riprese video e ulteriori sforzi di ricerca stanno contribuendo allo studio in corso sulle specie Mola al largo della costa occidentale del Nord America. La dottoressa Marianne Nyegaard, leader dell'Ocean Sunfish Research, ha identificato questi pesci come molto probabilmente giovani Mola mola, distinguendoli dalle altre specie trovate in queste acque, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

D: Quanto può crescere il pesce luna adulto?

R: Il pesce luna adulto può raggiungere fino a 10 piedi (3 metri) di diametro.

D: In che modo il video mette in discussione le idee sbagliate comuni sui pesci luna?

R: Il video dimostra che i pesci luna sono in grado di nuotare più velocemente di quanto si creda comunemente.

D: Cosa si sa dei primi anni di vita dei pesci luna?

R: La conoscenza sui primi anni di vita dei pesci luna è limitata e le larve possono essere identificate solo a livello di specie attraverso il sequenziamento del DNA.

D: Cosa rende unico l'aspetto del pesce luna?

R: I pesci luna hanno corpi rotondi e appiattiti, simili a una macina.

D: A che profondità nuotano in genere i pesci luna?

R: I pesci luna in genere trascorrono il loro tempo tra la superficie dell'acqua e una profondità di circa 660 metri.