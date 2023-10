OSIRIS-REx della NASA ritorna sulla Terra con un raro campione di asteroide

By

La missione OSIRIS-REx della NASA è tornata con successo sulla Terra con il suo raro campione di asteroide. La navicella spaziale ha raccolto il campione dell’asteroide Bennu nell’ottobre 2020 e si attendeva con impazienza la sua consegna sulla Terra per ulteriori analisi.

La capsula per la restituzione del campione è stata rilasciata da Bennu il 24 settembre, dopo un viaggio di due anni. Le telecamere della navicella hanno registrato il rilascio, mostrando la capsula e il suo raro carico diretti verso la Terra. La capsula entrò nell'atmosfera terrestre ad una velocità di 44,500 km/h (27,650 mph) e dispiegò i paracadute per ridurne la velocità. È atterrato in sicurezza con una velocità ridotta di 18 km/h (11 mph).

La missione non era priva di sfide. La capsula inizialmente ha utilizzato uno scivolo frenante per abbassare la velocità prima di attivare lo scivolo di atterraggio. La squadra della missione era preoccupata perché non ha ricevuto la conferma immediata dell'attivazione dello scivolo antidrogue. Tuttavia, quando finalmente hanno saputo che lo scivolo principale si era aperto correttamente, i membri del team hanno tirato un sospiro di sollievo ed emozioni travolgenti.

Il ritorno del campione dall'asteroide Bennu è significativo per gli scienziati. Bennu è un asteroide carbonioso, il tipo più comune, e contiene ghiacci volatili che possono fornire informazioni sulla formazione del Sistema Solare. Gli scienziati sperano che il campione di Bennu contenga sostanze volatili, composti organici e carbonio incontaminato proveniente dal primo Sistema Solare.

I campioni saranno distribuiti a diversi ricercatori in tutto il mondo. Alcuni saranno analizzati presso l'Astromaterials Research and Exploration Science Directorate della NASA presso il Johnson Space Center, mentre altri saranno inviati all'Extraterrestrial Sample Curation Center del Giappone. Questi campioni faranno luce sul sistema solare primordiale e sulle origini della vita.

Gli scienziati trascorreranno anni a studiare i campioni di Bennu per rispondere a domande importanti sulle origini della vita, sulla storia del sistema solare e su come il campione è cambiato da quando è stato raccolto da OSIRIS-REx. Il riuscito ritorno del campione segna una pietra miliare importante per la missione e porta al team un senso di realizzazione e soddisfazione.

Fonti: NASA