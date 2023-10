Il prototipo del Moon Rover della NASA completa la corsa ad ostacoli lunare

By

Il nuovo prototipo del rover lunare della NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ha completato con successo un percorso a ostacoli che simula il terreno accidentato della superficie lunare. Il rover verrà lanciato verso il polo sud lunare nel novembre 2024 a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy.

Per testare la mobilità di VIPER, gli ingegneri del Glenn Research Center della NASA a Cleveland hanno creato un ambiente lunare simulato con grandi rocce, pendii ripidi e profondi crateri. Il rover atterrerà su Mons Mouton, una montagna vicino al polo sud della Luna, e avrà il compito di caratterizzare l'ambiente lunare per la futura selezione del sito di atterraggio del programma Artemis durante la sua missione di circa 100 giorni.

La NASA ha condiviso un video dei recenti test di mobilità del rover, dimostrando la sua capacità di superare le potenziali sfide che dovrà affrontare sulla superficie lunare. I test includevano manovre su pendii ripidi, attraversamento di crateri e navigazione su terreni simili a sabbie mobili. Il completamento con successo di questi test indica che VIPER è ben equipaggiato per esplorare il terreno accidentato della Luna.

Nell’ambito del programma Artemis della NASA, che mira a stabilire un insediamento lunare permanente, VIPER svolgerà un ruolo cruciale nell’identificazione dei luoghi in cui è possibile estrarre acqua e altre risorse per supportare soggiorni di lunga durata sulla Luna. Inoltre, la missione VIPER cerca di scoprire le origini dell’acqua ghiacciata e di altri elementi volatili sulla Luna, la loro conservazione nel corso di miliardi di anni e la loro fuga dal suolo lunare.

Gli ingegneri del Johnson Space Center della NASA a Houston hanno anche testato l'ultimo strumento scientifico di VIPER, il Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT è un trapano a percussione rotante che verrà utilizzato per recuperare i residui di terreno fino a un metro sotto la superficie lunare. Questo strumento fornirà dati preziosi sulla resistenza, compattezza e temperatura del suolo lunare.

Il completamento con successo dei test di mobilità di VIPER e l’integrazione del suo strumento scientifico finale portano la NASA un passo avanti verso la scoperta dei misteri del polo sud della Luna e aprendo la strada alla futura esplorazione lunare.

