La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA riporterà un campione dall'asteroide Bennu

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è destinata a sorvolare la Terra questo fine settimana, portando con sé un campione raccolto dall'asteroide potenzialmente pericoloso Bennu. In una missione storica, questa sarà la prima volta che la NASA raccoglie materiale da un asteroide e lo riporta sulla Terra. Il Virtual Telescope Project, guidato dall'astrofisico italiano Gianluca Masi, prevede di trasmettere l'evento in live streaming, fornendo immagini in tempo reale della navicella spaziale e della sua preziosa capsula di ritorno dei campioni.

Il live streaming inizierà alle 7:23 EDT di sabato XNUMX settembre. Tuttavia, le condizioni meteorologiche o altri fattori potrebbero influenzare la capacità di osservare la sonda OSIRIS-REx da terra.

OSIRIS-REx è stato lanciato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida nel settembre 2016 ed è arrivato sull'asteroide Bennu nell'agosto 2018. Dopo due anni di osservazione, la navicella spaziale ha raccolto materiale dalla superficie di Bennu. Nel 2021, la navicella spaziale ha acceso il suo sistema di propulsione e ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra, che culminerà con il rilascio del contenitore di ritorno del campione questo fine settimana. Si prevede che il contenitore atterrerà nella regione desertica intorno allo Utah Test and Training Range dell'esercito americano.

Lo studio del materiale degli asteroidi come Bennu può fornire preziose informazioni sul sistema solare primordiale e sulla composizione della materia in quel periodo. Una volta restituito, il campione verrà catalogato e analizzato per un periodo di due anni, dalla fine del 2023 al 2025. Almeno il 75% del campione sarà conservato presso il Johnson Space Flight Center della NASA a Houston per ricerche future.

Questa missione segna una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale e i risultati di questo campione di asteroide potrebbero svelare segreti sulle origini del nostro sistema solare. A seguito di questa missione, la navicella spaziale verrà ribattezzata OSIRIS-APEX e intraprenderà un viaggio verso l’asteroide vicino alla Terra Apophis, dove si sistemerà in orbita attorno alla roccia spaziale entro il 2029.

Fonte:

– [Space.com](https://www.space.com/)

– [Progetto Virtual Telescope](https://www.virtualtelescope.eu/)