La NASA lancerà una missione su un asteroide ricco di metalli per studiare il nucleo planetario

La NASA si sta imbarcando in una missione innovativa per studiare la composizione di un asteroide che si ritiene sia composto in gran parte da ferro e nichel. Si pensa che l'asteroide, noto come 16 Psyche, un tempo facesse parte di un nucleo planetario. Questa sarà la prima missione della NASA ad esplorare un asteroide con più metalli che rocce o ghiaccio.

Il lancio della missione Psiche è previsto per giovedì alle 10:16 ET. La navicella spaziale sarà trasportata nello spazio da un razzo SpaceX Falcon Heavy proveniente dal Kennedy Space Center in Florida. La navicella spaziale Psyche, grande all'incirca quanto un piccolo furgone, è dotata di vari strumenti tra cui un magnetometro, uno spettrometro di raggi gamma e neutroni e un imager multispettrale.

Una volta raggiunto l'asteroide, la sonda inizierà a inviare immagini di 16 Psyche mentre condurrà uno studio di due anni sulla sua superficie e raccoglierà dati per ottenere una migliore comprensione della sua composizione. Si prevede che la missione, alimentata dalla propulsione elettrica solare, raggiungerà l'asteroide nel luglio 2029.

Mentre la NASA aveva precedentemente creduto che 16 Psyche potesse essere il nucleo esposto di un planetesimo, uno dei primi elementi costitutivi del pianeta, ora l’agenzia riconosce che potrebbe invece essere un residuo di un diverso tipo di corpo ricco di ferro nel sistema solare. Questa missione aiuterà a far luce sulla vera natura dell'asteroide.

Oltre a studiare l’asteroide, la navicella testerà anche la nuova tecnologia di comunicazione laser sviluppata dalla NASA JPL chiamata Deep Space Optical Communications. Si prevede che questa tecnologia trasmetterà dati e immagini almeno dieci volte più velocemente dei sistemi convenzionali e sarà testata per le sue capacità di inviare dati a velocità più elevate oltre la Luna.

