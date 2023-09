La missione Osiris-REx della NASA consegna con successo un campione dell'asteroide Bennu sulla Terra

La missione Osiris-REx della NASA ha raggiunto un traguardo significativo consegnando con successo un campione dell’asteroide Bennu sulla Terra. Dopo un viaggio di sette anni per miliardi di miglia, il contenitore del campione atterrò in un deserto dello Utah. Questo risultato segna il più grande carico di materiale extraterrestre riportato da qualsiasi nazione da quando gli astronauti dell’Apollo tornarono con campioni di rocce lunari.

Il contenitore, contenente circa una tazza di caffè di roccia e altro materiale raccolto da Bennu, è stato rilasciato dalla navicella spaziale Osiris-REx mentre passava vicino alla superficie del pianeta. All'epoca l'asteroide Bennu si trovava a più di 200 milioni di miglia di distanza. Questa missione è il primo tentativo della NASA di riportare campioni di un asteroide sulla Terra.

Asteroidi come Bennu rappresentano gli elementi costitutivi primitivi del nostro primo Sistema Solare e forniscono preziose informazioni sulla chimica che potrebbe aver portato alla formazione della vita sulla Terra. Studiando questi campioni, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione dei processi che hanno modellato il nostro pianeta e di scoprire potenzialmente indizi sulle origini della vita.

Il contenitore del campione ha sopportato condizioni estreme durante la sua discesa finale, sperimentando temperature più calde della lava. Ha dovuto decelerare a una velocità 36 volte più veloce di quella del suono prima di atterrare nel deserto del Gran Lago Salato nello Utah. Le squadre di recupero si sono preparate e provate approfonditamente per garantire il successo del recupero del prezioso campione.

Dopo il recupero, il contenitore verrà trasportato in aereo al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, dove verrà conservato insieme ad altri campioni dello spazio esterno, come le rocce lunari. Il passo successivo è aprire il contenitore in un laboratorio speciale e iniziare l'esame del materiale raccolto. Parte del campione sarà conservata affinché i futuri scienziati possano studiarla con strumenti più avanzati, proprio come è in corso lo studio sulle rocce lunari portate dagli astronauti dell'Apollo.

Fonti: NASA