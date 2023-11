Esplorando nuove frontiere: la NASA si imbarca nella quarta passeggiata spaziale tutta al femminile

By

La NASA ha fatto la storia ancora una volta quando gli astronauti Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara si sono imbarcati nella quarta passeggiata spaziale tutta al femminile dell'agenzia spaziale. Questa missione innovativa non solo ha comportato compiti critici di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma ha anche dimostrato la crescente inclusività e diversità nel campo dell’esplorazione spaziale.

L'obiettivo principale di questa passeggiata spaziale di sei ore era rimuovere il Radio Frequency Group, una scatola elettronica, dal traliccio della stazione. Questa scatola era stata temporaneamente riposta dopo che un'antenna di comunicazione difettosa era stata sostituita nel dicembre 2021. Inoltre, Moghbeli e O'Hara sono stati incaricati di sostituire uno dei 12 gruppi di cuscinetti rotanti sul giunto rotante solare alfa, cruciale per abilitare i pannelli solari della stazione per inseguire il sole e generare elettricità.

Originariamente prevista per il 20 ottobre, questa storica passeggiata spaziale è stata ritardata a causa di una perdita di refrigerante di ammoniaca sul modulo russo Nauka. I cosmonauti russi hanno condotto una successiva passeggiata spaziale il 25 ottobre per identificare la fonte della perdita, garantendo la sicurezza e la stabilità della ISS.

Sebbene questa missione abbia segnato la quarta passeggiata spaziale tutta al femminile nella storia della NASA, è stata la prima senza le pioniere degli astronauti Christina Koch e Jessica Meir, che avevano completato le tre precedenti. Tuttavia, la NASA ha assicurato al pubblico che questo risultato è solo l’inizio.

Mentre la NASA continua ad avanzare nell’esplorazione spaziale, l’agenzia rimane impegnata a diversificare il proprio corpo di astronauti e a consentire a più donne di avventurarsi coraggiosamente nel cosmo. Questa missione costituisce un precedente per le future passeggiate spaziali tutte al femminile, poiché la NASA si impegna a creare maggiori opportunità per le donne di contribuire con la propria esperienza e capacità all’esplorazione e alla scoperta in corso che si trova oltre l’atmosfera terrestre.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quante passeggiate spaziali tutte al femminile ci sono state nella storia della NASA?

Questa recente passeggiata spaziale ha segnato la quarta passeggiata spaziale tutta al femminile nella storia della NASA.

2. Qual era l'obiettivo della passeggiata spaziale?

Gli astronauti avevano principalmente il compito di rimuovere una scatola elettronica e sostituire un gruppo di cuscinetti a rotelle, entrambi cruciali per la manutenzione e il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale.

3. Perché la passeggiata spaziale è stata ritardata?

La passeggiata spaziale è stata rinviata a causa di una perdita di refrigerante di ammoniaca sul modulo russo Nauka, che ha richiesto una missione separata per identificare e risolvere il problema prima di procedere in sicurezza.

4. In futuro ci saranno più passeggiate spaziali per sole donne?

La NASA ha confermato che questa missione è solo l’inizio e che in futuro altre donne passeggiatrici spaziali verranno aggiunte all’elenco esclusivo delle camminatrici spaziali tutte al femminile, mentre l’agenzia continua a portare avanti la sua esplorazione dello spazio.