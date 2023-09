La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è pronta a rilasciare campioni di asteroidi

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA sta per tornare sulla Terra domenica 24 settembre, per consegnare campioni dell'asteroide Bennu. Questa pietra miliare segna il primo tentativo della NASA di recuperare un pezzo di pura roccia spaziale. È previsto che la navicella spaziale lasci la capsula contenente i campioni di asteroidi alle 10:55 ET. Puoi guardare il momento storico in diretta tramite la NASA TV, l'app della NASA e il sito web dell'agenzia.

Il piano prevede che la navicella lasci il suo carico durante un sorvolo ravvicinato della Terra. La capsula eseguirà quindi un atterraggio assistito dal paracadute presso lo Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa. La posizione di atterraggio deve trovarsi all'interno di un'ellisse specifica. OSIRIS-REx è stato lanciato nel settembre 2016 e ha raggiunto l'asteroide Bennu nel dicembre 2018. Dopo aver trascorso due anni osservando la roccia spaziale, la navicella spaziale è atterrata su Bennu e ha raccolto un campione dalla sua superficie nell'ottobre 2020.

Questa missione è significativa perché segna il primo tentativo della NASA di recuperare un campione da un asteroide. Bennu è un piccolo asteroide vicino alla Terra che gli scienziati ritengono potrebbe essersi staccato da un asteroide più grande ricco di carbonio tra 700 milioni e 2 miliardi di anni fa. Riportando il campione di asteroide sulla Terra, gli scienziati sperano di scoprire indizi sulle origini della vita e se gli asteroidi abbiano portato gli elementi costitutivi della vita sul nostro pianeta.

Una volta consegnato il campione, OSIRIS-REx continuerà la sua missione per esplorare l'asteroide Apophis. La missione verrà rinominata OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Rimani aggiornato sulle novità sui voli spaziali seguendoci su Twitter e aggiungendo ai segnalibri la pagina dedicata ai voli spaziali di Gizmodo.

Fonte:

– NASA/Keegan Barber (immagine)

– Gizmodo (fonte)