Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara si imbarcano nella storica passeggiata spaziale

Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara sono pronti a fare la storia mentre intraprendono la loro prima passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La passeggiata spaziale è prevista per il 1° novembre 2023 alle 8:05 e potrà essere trasmessa in live streaming sul canale YouTube ufficiale della NASA.

Durante la passeggiata spaziale, Moghbeli e O'Hara avranno il compito cruciale di rimuovere il gruppo di radiofrequenza, una scatola elettronica, e sostituire i gruppi di cuscinetti su un giunto rotante del pannello solare. Questa operazione è vitale per il corretto funzionamento della ISS e dimostra la competenza tecnica e l'addestramento degli astronauti.

Jasmin Moghbeli, un'astronauta di grande talento, ha completato il suo percorso formativo diplomandosi alla Baldwin Senior High School di Baldwin, New York. Ha conseguito una laurea in Ingegneria aerospaziale con informatica presso il Massachusetts Institute of Technology e un master in Ingegneria aerospaziale presso la Naval Postgraduate School di Monterey, California. Moghbeli si è anche diplomato alla US Navy Test Pilot School di Patuxent River, nel Maryland.

Loral O'Hara, un altro astronauta eccezionale, si è diplomato alla Clements High School di Sugar Land, in Texas. Ha conseguito una laurea in ingegneria aerospaziale presso l'Università del Kansas e un master in aeronautica e astronautica presso la Purdue University. O'Hara ha ricevuto la Graduate Research Fellowship della National Science Foundation nel 2008, evidenziando la sua dedizione all'esplorazione scientifica.

Questa passeggiata nello spazio segna un momento stimolante poiché sia ​​Moghbeli che O'Hara rappresentano la crescente diversità e inclusione nel campo dell'esplorazione spaziale. I loro risultati e contributi servono da ispirazione per aspiranti scienziati e astronauti di tutto il mondo.

