Una navicella spaziale della NASA ritorna sulla Terra con campioni di asteroidi

By

In un'entusiasmante missione, una navicella spaziale della NASA chiamata OSIRIS-REx tornerà sulla Terra dopo aver trascorso anni a studiare un asteroide vicino. La navicella spaziale rilascerà una capsula contenente pezzi dell'asteroide, noto come Bennu, che entrerà nell'atmosfera terrestre e si paracaduterà verso lo Utah Test and Training Range nel deserto occidentale dello Utah.

La missione OSIRIS-REx è iniziata nel settembre 2016 quando la navicella spaziale è stata lanciata e ha viaggiato verso Bennu, un asteroide vicino alla Terra. Il 20 ottobre 2020, la navicella spaziale è atterrata con successo su Bennu e ha utilizzato il suo braccio robotico per raccogliere un campione di rocce e polvere dalla superficie dell'asteroide.

Lo scopo della missione, secondo la NASA, è aiutare gli scienziati a capire come si formano i pianeti, come è iniziata la vita e migliorare la nostra conoscenza degli asteroidi che potrebbero potenzialmente avere un impatto sulla Terra. Analizzando i campioni di asteroidi, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare e sul potenziale della vita oltre la Terra.

L'atterraggio della capsula OSIRIS-REx sarà trasmesso in live streaming dalla NASA, con copertura a partire dalle 10:24 ET di domenica XNUMX settembre. Lo streaming può essere guardato su NASA Television, sull'app NASA, sul sito web dell'agenzia e sul canale YouTube.

Questa missione segna un’importante pietra miliare nella nostra esplorazione dello spazio e nella nostra comprensione dell’universo. Dimostra le capacità della nostra navicella spaziale di raccogliere e riportare campioni da corpi celesti distanti. Lo studio di questi campioni fornirà preziose risposte ad alcune delle domande più profonde sulle origini della vita e dell’universo.

Fonti: NASA