Un nuovo studio rivela che le stelle marine sono i predatori definitivi della barriera corallina

In un recente studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology, i ricercatori hanno fatto luce sull’impatto devastante della stella marina corona di spine sulle barriere coralline. Queste stelle marine, note per il loro vorace appetito per i coralli, stanno emergendo come formidabili predatori carnivori che stanno devastando questi fragili ecosistemi.

Lo studio evidenzia la capacità delle stelle marine non solo di resistere alle ondate di caldo letali per i coralli, ma anche di trasformarsi in predatori che le consumano. Questa scoperta allarmante suggerisce che la loro tolleranza alle acque più calde potrebbe intensificare gli effetti dannosi del cambiamento climatico sulle barriere coralline.

In particolare, una singola stella marina corona di spine matura può consumare una sorprendente quantità di 15-30 metri quadrati di corallo al giorno, rendendola una delle forze più distruttive negli ecosistemi della barriera corallina. Infatti, il loro potenziale distruttivo è superato solo dai cicloni e dagli eventi di sbiancamento dei coralli.

Sebbene si sospetti che la perdita di predatori naturali e l’accumulo di nutrienti nell’acqua contribuiscano allo sviluppo delle stelle marine corona di spine, lo studio presenta prove che la mortalità dei coralli indotta dallo sbiancamento potrebbe effettivamente favorire la crescita di queste popolazioni di stelle marine.

La ricerca rivela che le giovani stelle marine corona di spine possiedono una notevole tolleranza al calore, superiore anche a quella delle loro controparti adulte. Ciò suggerisce che anche se le popolazioni adulte diminuiscono a causa dei cambiamenti climatici, i giovani erbivori aspetteranno pazientemente il momento giusto per trasformarsi in predatori carnivori.

Inoltre, lo studio identifica alcune caratteristiche che aumentano le possibilità di sopravvivenza delle stelle marine in condizioni di riscaldamento. Le loro piccole dimensioni consentono loro di ridurre i loro bisogni fisiologici e le loro preferenze dietetiche adattabili consentono loro di consumare varie fonti di cibo.

I risultati di questo studio sottolineano l’urgente necessità di sforzi di conservazione e gestione per mitigare l’impatto delle stelle marine corona di spine sulle barriere coralline. Comprendendo le dinamiche ecologiche e la resilienza di queste stelle marine, i ricercatori possono sviluppare strategie mirate per proteggere e preservare questi preziosi ecosistemi per le generazioni future.

Domande frequenti

D: Cos'è la stella marina corona di spine?

La stella marina corona di spine (Acanthaster planci) è una specie di stella marina originaria della Grande Barriera Corallina e della regione dell'Indo-Pacifico. È noto per la sua capacità di consumare grandi quantità di corallo, rappresentando una minaccia significativa per le barriere coralline.

D: In che modo le stelle marine corona di spine influiscono sulle barriere coralline?

Le stelle marine corona di spine sono voraci predatori di coralli. Durante le epidemie, si nutrono ampiamente di coralli duri, lasciando vaste distese di scheletri di corallo senza vita sulla barriera corallina. Questa distruzione può avere effetti a lungo termine sugli ecosistemi della barriera corallina.

D: Come sopravvivono le stelle marine corona di spine in condizioni di riscaldamento?

Lo studio ha scoperto che le giovani stelle marine corona di spine possiedono un’elevata tolleranza al calore, che consente loro di sopportare ondate di caldo letali per i coralli. Possono aspettare pazientemente il momento giusto per trasformarsi in predatori carnivori, anche se le loro popolazioni adulte diminuiscono a causa dei cambiamenti climatici.

D: Come si può mitigare l'impatto delle stelle marine corona di spine?

Gli sforzi di conservazione e gestione sono cruciali per mitigare l’impatto delle stelle marine corona di spine. Comprendere le loro dinamiche ecologiche e la loro resilienza può aiutare a sviluppare strategie mirate per proteggere le barriere coralline da questi predatori distruttivi.

