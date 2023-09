Squali martello: lo sviluppo dei loro teschi unici

I ricercatori dell’Università della Florida hanno condotto uno studio innovativo che fornisce informazioni sullo sviluppo della forma unica a martello dei crani degli squali martello. Guidato dal professor Gareth Fraser, il team ha documentato lo sviluppo degli squali martello, la specie più piccola di squali martello. Attraverso un attento esame degli embrioni conservati, i ricercatori sono stati in grado di osservare la trasformazione delle teste degli embrioni nella loro distinta forma a testa di martello.

Lo studio ha rivelato che intorno alla metà della gestazione, gli embrioni di squalo Bonnethead subiscono un rapido allargamento della testa. Questa crescita spinge fuori i loro occhi ancora in via di sviluppo ad angoli insoliti. Nelle settimane successive, la parte anteriore dello squalo martello si arrotonda mentre si muove all'indietro verso le branchie, formando infine la forma a pala caratteristica degli squali martello.

La capacità di studiare da vicino lo sviluppo degli squali martello è rara a causa delle sfide associate alla loro nascita viva. La maggior parte delle specie di pesci e squali depone uova che possono essere facilmente raccolte per essere esaminate. Tuttavia, gli squali martello danno alla luce piccoli vivi, rendendo difficile osservare lo sviluppo dei loro embrioni. Inoltre, molte specie di squali martello sono in pericolo di estinzione, impedendo ai ricercatori di catturare gli squali a scopo di studio. Pertanto, l’accesso agli embrioni bonnethead conservati tramite collaboratori ha permesso agli scienziati di cogliere questa opportunità unica.

I risultati di questo studio forniscono una base per la ricerca futura per esplorare il modo in cui gli squali martello controllano la forma delle loro teste e le ragioni evolutive dietro le loro caratteristiche distinte. Le caratteristiche uniche dello squalo Bonnethead, la loro abbondanza in alcune regioni e la disponibilità di esemplari conservati hanno reso possibile questo studio. Tuttavia, gli scienziati sottolineano che un esame così approfondito dello sviluppo dello squalo martello potrebbe non ripetersi mai più.

Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Developmental Dynamics, apre la porta a ulteriori esplorazioni sullo sviluppo degli squali martello e sui meccanismi dietro i loro iconici teschi a forma di martello.

Fonte:

– Steven R. Byrum et al, Sviluppo embrionale nel bonnethead (Sphyrna tiburo), uno squalo martello viviparo, Developmental Dynamics

– Università della Florida, “Guarda come gli squali martello ottengono il loro martello”