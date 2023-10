I 16 astronauti cinesi di Shenzhou conducono un esperimento con le candele nello spazio

Gli astronauti cinesi a bordo della stazione spaziale Tiangong hanno condotto un intrigante esperimento coinvolgendo fiamme libere in condizioni di microgravità. Durante una conferenza dal vivo il 21 settembre, gli astronauti Gui Haichao e Zhu Yangzhu hanno acceso una candela per dimostrare come bruciano le fiamme nello spazio. Le fiamme apparivano quasi sferiche, in contrasto con le fiamme a forma di lacrima osservate sulla Terra.

Sulla Terra, la forma delle fiamme delle candele accese è determinata dalla convezione spinta dalla galleggiabilità, dove l'aria calda sale e l'aria fredda scende. Tuttavia, nell’ambiente di microgravità dell’orbita terrestre bassa, questa corrente convettiva di combustione è debole. Di conseguenza, le fiamme si diffondono in tutte le direzioni, formando palle di fuoco sferiche.

L’esperimento con le candele faceva parte dell’iniziativa “Tiangong Classroom”, che mira a educare gli studenti in Cina sui fenomeni di microgravità. Gli astronauti hanno interagito con gli studenti in cinque aule in tutto il Paese, presentando vari esperimenti che evidenziano le differenze nei processi fisici tra la Terra e lo spazio.

Vale la pena notare che l'uso di fiamme libere e materiali infiammabili è strettamente regolamentato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa delle misure di sicurezza antincendio. I casi di esperimenti con le candele sono rari sulla ISS e vengono prese precauzioni per isolare e contenere qualsiasi potenziale incendio.

L'importanza delle misure di sicurezza antincendio a bordo della ISS è nata da un grave incendio verificatosi sulla stazione spaziale russa Mir nel 1997. Da allora, la combustione in microgravità è stata oggetto di numerosi esperimenti sulla ISS, in genere condotti utilizzando sistemi di combustione appositamente progettati. rack integrati.

La stazione spaziale Tiangong dispone anche di un proprio Combustion Experiment Rack (CER) per condurre ricerche serie in questo settore. Studiando il comportamento delle fiamme in condizioni di microgravità, gli scienziati mirano a migliorare la nostra comprensione dei processi di combustione e a sviluppare tecnologie più sicure per l'esplorazione spaziale.

