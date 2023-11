Nuova scoperta: gli astronauti rilasciano accidentalmente una borsa degli attrezzi nello spazio

Durante una recente passeggiata nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno riscontrato un incidente inaspettato. Mentre stavano riparando i pannelli solari della ISS, hanno accidentalmente lasciato scivolare una borsa degli attrezzi, che ora sta orbitando attorno alla Terra. Questo incidente serve a ricordare che anche i professionisti altamente qualificati possono commettere errori nel difficile ambiente dello spazio.

A differenza dei tradizionali errori umani che hanno conseguenze limitate alla Terra, le conseguenze degli errori nello spazio possono essere di vasta portata. In questo caso, la borsa degli attrezzi smarrita è visibile agli osservatori del cielo utilizzando un binocolo a circa magnitudine +6. Si prevede che orbiterà attorno alla Terra per alcuni mesi finché non scenderà a circa 70 miglia o 113 chilometri. Una volta raggiunto questo punto, si disintegrerà al rientro nell'atmosfera terrestre.

È interessante notare che questa non è la prima volta che gli astronauti perdono oggetti nello spazio. Il 18 novembre 2008 un kit di riparazione simile andò perduto durante un'operazione fuori dalla ISS. È rimasto visibile dalla Terra per mesi, apparendo proprio davanti alla ISS. Questi incidenti evidenziano le sfide e i rischi associati all’esplorazione spaziale umana.

Per coloro che sono interessati a dare un'occhiata alla borsa degli attrezzi, gli osservatori che possono già vedere la ISS possono anche individuare la borsa degli attrezzi nelle vicinanze. Apparirà luminoso per le sue dimensioni e leggermente più avanti rispetto alla stazione spaziale. Scrutando il cielo con un binocolo, gli osservatori potrebbero essere in grado di localizzare la borsa degli attrezzi nelle prossime settimane mentre scende gradualmente di altitudine.

Sebbene incidenti come questo possano destare preoccupazione, gli scienziati della NASA hanno calcolato attentamente la traiettoria della borsa degli attrezzi e si sono assicurati che non rappresenti alcun rischio per la ISS o per gli astronauti a bordo. È una lezione preziosa e una testimonianza del nostro continuo apprendimento nel campo dell’esplorazione spaziale.

FAQ:

D: Cosa è successo durante la passeggiata spaziale?

R: Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno perso accidentalmente una borsa degli attrezzi mentre effettuavano riparazioni sui pannelli solari della ISS.

D: La borsa degli attrezzi rappresenterà un rischio per la ISS o per l'equipaggio?

R: No, gli scienziati della NASA hanno previsto la traiettoria della borsa degli attrezzi e hanno concluso che non rappresenta alcun rischio per la ISS o per gli astronauti a bordo.

D: Come posso vedere la borsa degli attrezzi?

R: Gli osservatori possono individuare la borsa degli attrezzi utilizzando un binocolo scrutando il cielo appena davanti alla ISS. Dovrebbe apparire qualche secondo davanti alla stazione mentre questa scende gradualmente di altitudine.