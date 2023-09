La missione OSIRIS-REx della NASA recupera con successo un campione dall'asteroide Bennu

La missione OSIRIS-REx della NASA, iniziata nel 2016, ha raggiunto il suo traguardo finale quando una piccola capsula contenente un campione dell'asteroide Bennu è atterrata nel deserto dello Utah. Questa missione prevedeva l'orbita dell'asteroide e la raccolta di materiale da riportare sulla Terra, un'impresa mai compiuta prima.

La navicella spaziale ha utilizzato una manovra di fionda attorno alla Terra per spingersi verso Bennu. Ha raccolto oltre 60 grammi di materiale dall'asteroide, superando le aspettative della NASA. Il campione è stato conservato in modo sicuro all'interno della capsula, che ora è stata recuperata da un team e sarà trasportata al laboratorio portatile e pulito della NASA per l'analisi.

Oltre al campione, il team ha anche identificato campioni ambientali potenzialmente interessanti nell’area circostante la capsula per ulteriori studi. Prima dell'avvicinamento, la capsula è stata sottoposta a controlli di sicurezza per garantire che non rappresentasse alcun pericolo per la squadra di recupero.

La capsula OSIRIS-REx è atterrata nel deserto dello Utah leggermente prima del previsto. Il suo paracadute è stato attivato con successo, permettendogli di scendere lentamente con i campioni di asteroidi. D'ora in poi, la navicella spaziale continuerà la sua missione come OSIRIS-APEX e si incontrerà con l'asteroide Apophis. Questo incontro fornirà preziose informazioni sull'orbita, sulla velocità di rotazione e sulla superficie dell'asteroide.

Il riuscito recupero del campione di Bennu segna una pietra miliare importante per la NASA, poiché sarà la prima volta nella storia che un deposito incontaminato di campioni di asteroidi verrà restituito alla Terra. L’analisi di questi campioni fornirà agli scienziati preziose informazioni sulla composizione e sulla formazione degli asteroidi.

Fonte: NASA (articolo di origine non più disponibile)