Un razzo Vega per lanciare 12 satelliti in orbita stasera

Stasera è previsto il lancio di un razzo Vega gestito da Arianespace, che segnerà la sua prima missione dell'anno. Il razzo alto 100 piedi è progettato per trasportare carichi utili relativamente piccoli, in grado di trasportare fino a 3,300 libbre su un'orbita circolare a 435 miglia sopra la Terra. La missione di stasera, denominata VV23, sarà la prima per la variante Vega standard da novembre 2021.

I principali carichi utili per questa missione includono THEOS-2, un satellite per l'imaging della Terra sviluppato per il governo della Thailandia, e FormoSat-7R/Triton, sviluppato dall'agenzia spaziale di Taiwan. FormoSat-7R/Triton è dotato di GNSS-R, un sistema che raccoglie i segnali riflessi dalla superficie del mare per calcolare il campo del vento sugli oceani. Questi dati saranno condivisi con la comunità meteorologica globale per migliorare le previsioni sui tifoni.

Oltre ai due carichi utili principali, il razzo Vega trasporterà anche altri 10 carichi utili per sei diversi clienti. In totale, i 12 satelliti lanciati stasera pesano 2,738 libbre. Il lancio avrà luogo dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, e potrà essere visto in diretta su Space.com o tramite il sito web di Arianespace.

Fonte:

– Arianespace

– Space.com