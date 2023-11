Nuovo articolo: Unire le forze: rari filmati di delfini megapod che collaborano alla caccia ai pesci volanti

Sono emersi rari filmati che mostrano la straordinaria dimostrazione di collaborazione tra le stenelle nell’Oceano Pacifico al largo della costa del Costa Rica. In uno spettacolo affascinante catturato come parte di "Spy in the Ocean, a Nature Miniseries" della PBS, sono stati osservati migliaia di delfini spinner mentre formavano uno dei più grandi megapodi mai filmati. Questo evento maestoso, che si è svolto in profondità sott'acqua, offre uno sguardo senza precedenti sugli straordinari comportamenti di queste affascinanti creature marine.

Il team dietro "Spy in the Ocean" ha implementato telecamere spia all'avanguardia travestite da animali animatronici per infiltrarsi senza problemi nel mondo dei gruppi di delfini selvatici. Tra un gruppo di delfini stenella rinomati per le loro manovre aeree acrobatiche, è stato schierato un “delfino spia”, che fornisce un punto di osservazione intimo sulle loro strategie di caccia.

Matthew Gordon, un produttore di animali selvatici nello show, ha espresso l'immensa sfida di catturare il fenomeno dei megapod. “È stato estremamente difficile anche solo trovare le stenelle, quindi ci sono stati molti giorni in mare in cui abbiamo viaggiato per centinaia di chilometri durante le riprese e non siamo riusciti nemmeno a trovarli. Ma quando li abbiamo trovati, è stato allora che è avvenuta la magia”, ha spiegato Gordon.

Una volta individuato il megapod, il team ha introdotto il delfino spia e ha utilizzato un drone animatronico per osservare i delfini dall'alto. Il filmato ha rivelato l'intricato sistema di comunicazione dei delfini attraverso un repertorio di clic e fischi. Sorprendentemente, evocavano altri delfini da zone lontane dell'oceano segnalando la loro presenza con i loro famosi balzi aerei.

Gordon ha sottolineato che la capsula si estendeva su una vasta area di circa 108,000 piedi quadrati in superficie, ma questa era solo una frazione dell'intero insieme. Sott'acqua, il branco si estendeva a perdita d'occhio, ospitando diverse migliaia di delfini al suo apice.

L'approccio innovativo impiegato da “Spy in the Ocean” ha consentito di catturare comportamenti autentici senza interrompere il ritmo naturale degli animali. Impiegando robot sosia, il team ha eluso la necessità di telecamere ben visibili che avrebbero potuto disturbare o distogliere l'attenzione dei delfini dalle loro attività di caccia.

Gli ultimi filmati non solo forniscono un’esperienza visiva avvincente, ma approfondiscono anche la nostra comprensione delle dinamiche sociali altamente intricate e degli sforzi coordinati delle stenelle quando inseguono abbondanti banchi di pesci volanti. Queste nuove intuizioni ci ricordano la straordinaria intelligenza e adattabilità di queste magnifiche creature che vivono nelle profondità dei nostri oceani.

FAQ

D: Come ha fatto il team a catturare le riprese dei delfini megapod?

Il team ha utilizzato telecamere spia travestite da animali animatronici per infiltrarsi nei gruppi di delfini selvatici. Hanno schierato un “delfino spia” tra i delfini spinner e hanno utilizzato un drone-uccello animatronico per osservare i delfini dal cielo.

D: Perché è stato difficile trovare le stenelle?

I delfini stenella sono noti per essere sfuggenti, il che li rende difficili da individuare. La squadra ha trascorso numerosi giorni in mare, percorrendo lunghe distanze, prima di incontrare finalmente la capsula.

D: Come comunicavano tra loro i delfini?

I delfini comunicano attraverso una combinazione di clic e fischi. Usano questi segnali per radunare altri delfini da diverse parti dell'oceano, invitandoli con i loro impressionanti salti.

D: Quanti delfini c'erano nel megapod?

Al suo apice, il megapod era costituito da diverse migliaia di delfini. La capsula copriva una vasta area sia in superficie che sott'acqua, estendendosi a perdita d'occhio.