Una passeggiata spaziale tutta al femminile suscita entusiasmo e crea aspettative future

Due astronauti della NASA si preparano per un evento straordinario che catturerà l'attenzione del mondo: la quarta passeggiata spaziale tutta al femminile. Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli dovrebbero avventurarsi fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale mercoledì alle 8:05 EDT. Si prevede che la missione durerà circa sette ore, durante le quali verranno eseguiti compiti cruciali di manutenzione.

Il pubblico entusiasta avrà l'opportunità di assistere dal vivo a questo storico evento, grazie alla copertura della NASA a partire dalle 6:30 EDT. La passeggiata spaziale degli astronauti può essere vista su Space.com, direttamente tramite la NASA o attraverso i canali ufficiali dell'agenzia.

Gli obiettivi principali di O'Hara e Moghbeli per questa passeggiata spaziale sono sostituire un gruppo di cuscinetti a rotelle sul giunto rotante solare alfa di babordo della stazione e rimuovere una scatola elettronica nota come Radio Frequency Group, che fa parte del sistema di antenne di comunicazione. Questi compiti vitali contribuiscono al buon funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale e alla capacità dei suoi pannelli solari di seguire il sole.

Il loro non era il primo tentativo programmato di passeggiata spaziale; inizialmente era prevista per il 20 ottobre. Tuttavia, a causa di una perdita di refrigerante scoperta su un radiatore di riserva del modulo russo Nauka, la missione fu rinviata. I cosmonauti russi hanno condotto con successo una passeggiata spaziale il 25 ottobre per indagare sulla fonte della perdita e adempiere ad altri compiti essenziali.

Dalla prima passeggiata spaziale tutta al femminile nel 2019 da parte delle astronaute della NASA Christina Koch e Jessica Meir, ce ne sono state altre tre, tutte eseguite da questo straordinario duo. Tuttavia, la NASA si affretta a sottolineare che O'Hara e Moghbeli non saranno gli ultimi. L’impegno dell’agenzia nel promuovere la diversità e l’inclusività nell’esplorazione spaziale garantisce che le donne continueranno a fare passi da gigante ed eccellere nel campo.

