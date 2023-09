La formazione dei diamanti rosa: approfondimenti dalla miniera di Argyle

Un recente studio condotto da ricercatori della Curtin University, dalla compagnia mineraria Rio Tinto e da colleghi internazionali ha approfondito la formazione dei diamanti rosa e il loro collegamento con la disgregazione di un supercontinente. Lo studio si è concentrato sulla rinomata miniera di diamanti Argyle nell’Australia occidentale, che produceva oltre il 90% dei diamanti rosa del mondo. Analizzando il materiale della miniera, i ricercatori hanno determinato che l'eruzione vulcanica che portò i diamanti in superficie avvenne circa 1.3 miliardi di anni fa, in coincidenza con la disgregazione del supercontinente Nuna.

La formazione dei diamanti rosa inizia nelle profondità della crosta terrestre, dove il carbonio si cristallizza in diamanti incolori sotto un'enorme pressione. La collisione dei blocchi continentali, come visto nel Kimberley e nell'Australia settentrionale, ha causato una deformazione nei cristalli di diamante, portandoli alla loro colorazione rosa. I ricercatori hanno anche scoperto che i diamanti dovevano risalire rapidamente in superficie attraverso un’eruzione vulcanica per mantenere la loro forma di diamante.

Anche se lo studio fa luce sulla formazione dei diamanti rosa e sulla loro connessione con gli eventi di disgregazione dei supercontinenti, trovare depositi di diamanti simili rimane una sfida. I filoni che uniscono i blocchi continentali possono ricoprirsi di sedimenti nel corso di milioni o miliardi di anni, nascondendo potenziali depositi di diamanti. Inoltre, i tubi contenenti diamanti sono spesso stretti, il che rende la loro scoperta ancora più difficile.

Nonostante queste sfide, lo studio fornisce preziose informazioni ai cercatori e all’industria dei diamanti per individuare potenziali siti per i diamanti rosa. Comprendere i processi geologici dietro la formazione di queste gemme rare può aiutare a restringere le potenziali aree di esplorazione e estrazione mineraria. Tuttavia, si prevede che il processo di ricerca dei diamanti rosa rimarrà complesso e richiederà ampi sforzi di ricerca ed esplorazione.

Fonte:

– Fonte principale: Nature Communications: “I tempi del metasomatismo del mantello nella formazione del deposito di diamanti di Argyle, Australia occidentale”

– Fonte aggiuntiva: ABC News Australia: “Diamanti Argyle: le famose gemme rosa della miniera dell'Outback nate dalla disgregazione dell'antico supercontinente”