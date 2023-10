Nuovi approfondimenti su Kilonova: eventi cosmici esplosivi

Gli scienziati dell'Università di Warwick, in collaborazione con la NASA e altri istituti di ricerca, hanno fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando il telescopio spaziale James Webb. Per la prima volta sono riusciti ad analizzare una kilonova, facendo luce sulla natura misteriosa di questi eventi cosmici esplosivi.

Le kilonova, anche se non violente come le supernove, sono comunque fenomeni affascinanti. Si verificano quando due stelle di neutroni si muovono a spirale l'una verso l'altra e si scontrano, provocando una potente esplosione. Questi eventi sono relativamente rari e rapidi, il che li rende difficili da studiare. Tuttavia, con l’aiuto del telescopio spaziale James Webb, gli astronomi sono stati in grado di catturare e analizzare una kilonova nota come GRB 230307A.

Osservando le conseguenze dell'esplosione, gli scienziati hanno acquisito nuove conoscenze sugli elementi pesanti prodotti durante una kilonova. Teorie precedenti suggerivano che questi eventi potessero dare origine ad altri elementi pesanti oltre a quelli creati nelle supernove. Ora gli astronomi hanno confermato questa ipotesi rilevando la presenza di Tellurio, un elemento pesante.

Inoltre i ricercatori hanno anche rintracciato l'origine delle due stelle di neutroni coinvolte nella kilonova. Hanno scoperto che queste stelle appartenevano a una galassia a spirale situata a circa 120,000 anni luce dal luogo dell’esplosione finale. È interessante notare che ci sono volute diverse centinaia di milioni di anni perché queste stelle di neutroni si muovessero a spirale l'una verso l'altra e si scontrassero, mentre l'effettivo evento di kilonova è durato solo una questione di secondi.

Queste scoperte rivoluzionarie aprono nuove strade per comprendere la formazione degli elementi pesanti e i processi che si verificano durante le collisioni cosmiche. Gli astronomi coinvolti in questa ricerca stanno ancora analizzando la grande quantità di dati raccolti e potrebbero esserci scoperte ancora più entusiasmanti.

FAQ:

D: Cos'è una kilonova?

R: Una kilonova è un evento cosmico causato dalla collisione di due stelle di neutroni.

D: In cosa differisce una kilonova da una supernova?

R: Le Kilonova non sono violente come le supernove, ma provocano comunque eventi cosmici esplosivi.

D: Perché le kilonova sono difficili da studiare?

R: I Kilonova sono eventi rari e rapidi, il che li rende difficili da catturare e analizzare.

D: Cosa hanno scoperto gli astronomi utilizzando il telescopio spaziale James Webb?

R: Usando il telescopio, gli scienziati sono stati in grado di analizzare una kilonova per la prima volta e rilevare la presenza di elementi pesanti come il Tellurio.

D: Da dove provengono le due stelle di neutroni coinvolte nella kilonova?

R: Le stelle di neutroni hanno avuto origine da una galassia a spirale situata a 120,000 anni luce di distanza dal luogo dell'esplosione finale.

Fonte:

1. Università di Warwick

2. Telescopio spaziale Webb

3. BBC Midlands occidentali