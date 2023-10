I pericoli del protossido d'azoto: uno sguardo più da vicino alla droga ricreativa

By

Il protossido di azoto, comunemente noto come “gas esilarante”, è una droga ricreativa che ha guadagnato popolarità tra i giovani grazie alla sua convenienza e alla facile accessibilità online. Tuttavia, questa droga ricreativa comporta gravi rischi per la salute, in particolare problemi neurologici derivanti da una carenza di vitamina B12.

L'uso cronico del protossido di azoto può portare a danni al midollo spinale, danni ai nervi che influenzano la forza e la sensibilità e anomalie comportamentali. Questi sintomi sono indicativi di una carenza funzionale di vitamina B12. È fondamentale che i professionisti medici si informino sull’uso del protossido di azoto quando i pazienti presentano sintomi suggestivi di carenza di vitamina B12.

Inoltre, il protossido di azoto non viene utilizzato solo come droga ricreativa, ma anche come anestetico nelle procedure pediatriche e dentistiche. Il suo basso costo e la disponibilità online la rendono un'opzione interessante per chi cerca uno sballo veloce. Secondo il Global Drug Survey 2021, il 10% degli intervistati di tutto il mondo e il 15% degli intervistati canadesi hanno riferito di aver utilizzato protossido di azoto nell’anno precedente.

Il preoccupante aumento dell’uso ricreativo del protossido di azoto ha spinto i professionisti medici ad affrontare le implicazioni sanitarie associate. Il dottor Cyrille De Halleux, specialista in medicina interna e residente presso l'Hospital for Sick Children (SickKids) e l'Università di Toronto, sottolinea la necessità che i medici si informino sull'uso del protossido di azoto in pazienti con risultati inspiegabili suggestivi di carenza di vitamina B12 o altro sintomi neurologici compatibili.

Il trattamento per la tossicità del protossido di azoto prevede l'interruzione dell'uso della sostanza, l'integrazione di vitamina B12 e metionina. È fondamentale aumentare la consapevolezza sui pericoli del protossido di azoto come droga ricreativa e rafforzare le misure preventive per proteggere la salute e il benessere degli individui.

Riferimenti:

– “Diagnosi e gestione della tossicità associata all’uso ricreativo del protossido di azoto” di Cyrille De Halleux e David N. Juurlink, Canadian Medical Association Journal