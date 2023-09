Preparati per un incredibile spettacolo dell'aurora boreale

By

Preparatevi per un incredibile spettacolo celeste perché si prevede che l'aurora boreale, conosciuta anche come aurora boreale, sarà più visibile nei prossimi 18 mesi rispetto agli ultimi 20 anni. Gli scienziati si aspettano che questo fenomeno celeste non solo appaia più frequentemente ma anche che sia visibile da un'area più ampia, aumentando le possibilità di assistere a questa maestosa meraviglia naturale nel cielo.

Secondo Mark Miesch, ricercatore presso l’Università del Colorado Boulder e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), gli skywatcher sono estremamente entusiasti di queste previsioni. Ma come possono esattamente gli esperti prevedere l’attività dell’aurora boreale? La risposta sta nelle macchie solari, aree scure sulla superficie del sole che indicano la probabilità di avvistamenti dell'aurora boreale sulla Terra.

Dal 2022 si è verificato un notevole aumento dell’attività delle macchie solari, motivo per cui gli scienziati ritengono che i prossimi 18 mesi forniranno un’eccellente opportunità per osservare l’aurora boreale. Le macchie solari sono indicatori dell'attività magnetica del sole, che può influenzare il campo magnetico terrestre e creare le condizioni necessarie affinché si verifichi l'aurora boreale.

Quindi, tieni gli occhi puntati al cielo per il prossimo anno e mezzo e preparati a ammirare uno degli spettacoli più maestosi della natura. La maggiore visibilità e il campo visivo più ampio rendono questa occasione unica per sperimentare la bellezza e la magia dell'aurora boreale. Non perdetevi questo incredibile fenomeno celeste!

Fonti: NBC News