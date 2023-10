Il Progetto Olympus della NASA mira a costruire case sulla Luna entro il 2040

La NASA si sta imbarcando in un ambizioso progetto chiamato Project Olympus, con l'obiettivo di costruire case sulla Luna entro il 2040. Questa iniziativa mira a rendere la superficie lunare abitabile non solo per gli astronauti, ma anche per i civili. L’agenzia ritiene che ciò possa essere ottenuto lanciando una stampante 3D sulla Luna e utilizzando un cemento lunare specializzato per costruire strutture strato dopo strato.

Il cemento lunare sarà costituito da scaglie di roccia, frammenti minerali e polvere trovati sulla superficie lunare. Nonostante le domande sulla fattibilità di questo progetto, gli scienziati della NASA affermano che è realizzabile se l’agenzia riesce a continuare a soddisfare i suoi parametri di riferimento.

Per trasformare questa visione in realtà, la NASA si affida a tecnologie all’avanguardia e a collaborazioni con università e aziende private. Hanno collaborato con ICON, una società di tecnologia di costruzione con sede ad Austin, in Texas, per sviluppare un sistema di costruzione spaziale. ICON ha ricevuto finanziamenti dalla NASA e ha recentemente annunciato ulteriori 60 milioni di dollari per questo progetto.

La stampante 3D, attualmente in fase di test, verrà inviata sulla Luna nel febbraio 2024. Ciò segna un significativo passo avanti nei piani di esplorazione lunare della NASA. Nel novembre 2024 è previsto il lancio di Artemis II, che trasporterà quattro membri dell'equipaggio umano in un volo di 10 giorni attorno alla Luna. Questa missione includerà la prima donna e la prima persona nera nella storia a compiere questo viaggio.

La determinazione della NASA di stabilire una suddivisione dello spazio riflette un momento cruciale nell'esplorazione umana. La collaborazione dell'agenzia con partner innovativi e l'uso di tecnologie avanzate forniscono una solida base per raggiungere i propri obiettivi. Nonostante ci siano sfide da affrontare, la NASA rimane ottimista riguardo al futuro delle strutture lunari e al potenziale di una superficie lunare abitabile.

Fonte:

- Il New York Times

– Fortuna