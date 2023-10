Un nuovo metodo per scoprire esopianeti abitabili

By

Con il numero sempre crescente di esopianeti scoperti, la possibilità di trovare un pianeta con la vita sembra più vicina che mai. Tuttavia, dimostrare l’esistenza della vita su questi mondi lontani è stata una sfida significativa. Molti scienziati si sono concentrati sullo studio della composizione atmosferica degli esopianeti, alla ricerca di biofirme molecolari che potrebbero indicare la presenza di vita. Ma identificare con precisione queste biofirme è difficile perché alcune molecole prodotte dalla vita sulla Terra possono essere generate anche da processi geologici.

Uno studio recente propone un nuovo approccio a questo problema confrontando la composizione atmosferica di un esopianeta potenzialmente abitabile con quella di altri pianeti nello stesso sistema stellare. I ricercatori sostengono che, poiché i pianeti si formano all’interno dei dischi di detriti delle stelle giovani, è probabile che abbiano composizioni simili. Il team si è concentrato in particolare sull’abbondanza di carbonio atmosferico tra questi mondi.

Il carbonio non è solo un elemento fondamentale per la vita sulla Terra ma interagisce anche con l’acqua e può essere immagazzinato geologicamente nelle rocce. I ricercatori suggeriscono che se un pianeta extrasolare nella zona abitabile di una stella ha significativamente meno carbonio atmosferico rispetto a mondi simili nel suo sistema, potrebbe essere un forte indicatore della presenza di acqua e vita organica. Questo approccio può essere esemplificato confrontando la Terra, Venere e Marte nel nostro sistema solare. Mentre tutti e tre i pianeti si trovano all’incirca nella zona abitabile del Sole, la Terra si distingue per la sua atmosfera composta principalmente da azoto e ossigeno e solo da una piccola frazione di anidride carbonica. Questa netta differenza nel carbonio atmosferico rende la Terra un probabile candidato per ospitare la vita rispetto ai pianeti vicini.

Per dimostrare questo metodo, gli scienziati hanno esplorato il sistema stellare Trappist-1, una stella nana rossa con sette pianeti conosciuti di dimensioni simili alla Terra. Tre di questi pianeti rientrano nella zona abitabile, rendendolo un caso di prova ideale per confrontare gli esomondi. Utilizzando il prossimo James Webb Space Telescope (JWST), i ricercatori hanno stimato che analizzando dieci o più transiti chiari di un pianeta trappista, potrebbero determinare se ha esaurito i livelli di anidride carbonica. Un pianeta all’interno dell’intervallo potenzialmente abitabile con bassi livelli di CO2 sarebbe quindi un candidato promettente per ulteriori indagini.

È importante notare che i soli livelli di CO2 esauriti non possono essere considerati un indicatore definitivo della vita. Sebbene la presenza di vita e grandi masse d’acqua possano ridurre il carbonio atmosferico, ci sono altri fattori geologici che possono avere lo stesso effetto. Inoltre, la possibilità che la CO2 sia congelata sul lato oscuro dei pianeti bloccati dalle maree potrebbe anche ridurre il carbonio atmosferico. Pertanto, anche se nessuno dei pianeti trappisti mostra un basso contenuto di carbonio atmosferico, ciò non esclude il potenziale per la vita su quei mondi.

Sebbene questo metodo non fornisca prove conclusive della vita aliena, restringe l’elenco degli esopianeti meritevoli di ulteriori studi. Proprio come le prime osservazioni di esopianeti hanno portato all’identificazione di pianeti candidati successivamente confermati, il JWST potrebbe potenzialmente identificare possibili esomondi che ospitano la vita, indicando agli scienziati la direzione di prove conclusive della vita extraterrestre. Questo nuovo approccio suscita entusiasmo e rinnova la speranza per la scoperta di esopianeti abitabili e di vita oltre il nostro sistema solare.

FAQ

Come fanno gli scienziati a cercare la vita sugli esopianeti?

Gli scienziati cercano la vita sugli esopianeti studiando la loro composizione atmosferica alla ricerca di biofirme molecolari che indichino la presenza di vita.

Perché è difficile identificare le biofirme?

È difficile identificare le biofirme perché alcune molecole prodotte dalla vita sulla Terra possono essere generate anche da processi geologici.

Come funziona il nuovo metodo di confronto delle composizioni atmosferiche?

Il nuovo metodo confronta la composizione atmosferica di un esopianeta potenzialmente abitabile con quella di altri pianeti nello stesso sistema stellare per determinare le variazioni di elementi chiave come il carbonio, che può servire da indicatore della presenza di acqua e vita organica.

La riduzione della CO2 è un indicatore definitivo della vita?

Sebbene i livelli ridotti di CO2 possano essere un forte indicatore di vita, possono anche essere causati da altri processi geologici. Pertanto, i soli livelli di CO2 esauriti non forniscono prove conclusive della vita aliena.

Che ruolo gioca il James Webb Space Telescope (JWST) in questa ricerca?

Il JWST sarà in grado di analizzare i livelli atmosferici di anidride carbonica degli esopianeti, consentendo agli scienziati di determinare se un pianeta all’interno dell’intervallo abitabile ha ridotto i livelli di CO2, indicando potenzialmente la presenza di vita.