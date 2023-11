Confronto tra esopianeti: un nuovo approccio alla scoperta della vita oltre la Terra

By

Con il crescente numero di esopianeti scoperti, la ricerca della vita oltre la Terra è diventata sempre più entusiasmante. Sebbene l’attenzione si sia concentrata principalmente sull’analisi della composizione atmosferica di questi mondi lontani, uno studio recente sostiene che confrontare l’atmosfera di un pianeta con quella dei pianeti vicini può fornire un metodo più efficace per identificare segni di vita.

I pianeti in un sistema stellare sono formati dallo stesso disco di detriti, risultando in composizioni simili. Sebbene alcune molecole possano migrare e causare lievi variazioni nella composizione tra i pianeti esterni ed interni, la composizione complessiva rimane relativamente coerente. Lo studio, pubblicato sul server di prestampa arXiv, suggerisce che confrontare l’abbondanza di carbonio atmosferico potrebbe essere una strada promettente.

Anche il carbonio, elemento fondamentale per la vita sulla Terra, viene facilmente assorbito dall'acqua e può essere legato nelle formazioni geologiche. Pertanto, se un pianeta extrasolare nella zona abitabile mostrasse una quantità di carbonio atmosferico significativamente inferiore rispetto a mondi simili nel suo sistema, ciò potrebbe essere indicativo della presenza di acqua e vita organica.

Nel nostro sistema solare, la Terra, Venere e Marte rientrano tutti nella zona abitabile del Sole. Tuttavia, l'atmosfera terrestre è costituita principalmente da azoto e ossigeno, con solo una piccola frazione di anidride carbonica. Al contrario, Venere e Marte hanno atmosfere composte in gran parte da anidride carbonica. Il netto contrasto nel contenuto di carbonio atmosferico della Terra lo distingue come un mondo probabilmente abitato.

Per dimostrare questo approccio, i ricercatori si sono concentrati sul sistema stellare Trappist-1, che conta sette pianeti conosciuti, tre dei quali si trovano nella zona abitabile. Utilizzando le capacità del prossimo James Webb Space Telescope (JWST), gli scienziati sperano di rilevare i livelli di anidride carbonica atmosferica nei pianeti Trappist-1. Dieci o più transiti chiari di un mondo trappista fornirebbero dati sufficienti per determinare se ha un livello di CO2 esaurito, rendendolo un forte candidato per ulteriori studi.

È importante notare che i soli livelli di CO2 esauriti non garantiscono la presenza di vita. Le rocce, le formazioni oceaniche e persino il blocco delle maree dei pianeti potrebbero spiegare il basso livello di carbonio atmosferico. Tuttavia, questo approccio innovativo potrebbe identificare esopianeti meritevoli di ulteriori indagini e potenzialmente avvicinarci alla conferma dell’esistenza della vita extraterrestre.

FAQ:

D: Cos'è un pianeta extrasolare?

R: Un pianeta extrasolare è un pianeta che orbita attorno a una stella al di fuori del nostro sistema solare.

D: Qual è la zona abitabile?

R: La zona abitabile, conosciuta anche come zona Riccioli d'oro, è la regione attorno a una stella in cui le condizioni sono adatte affinché esista acqua liquida sulla superficie di un pianeta.

D: Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

R: Il James Webb Space Telescope (JWST) è un prossimo osservatorio spaziale destinato a succedere al telescopio spaziale Hubble. Avrà capacità significativamente migliorate per lo studio dell’universo, compresa l’analisi delle atmosfere degli esopianeti.

D: Cos’è il carbonio atmosferico?

R: Il carbonio atmosferico si riferisce alla presenza di gas contenenti carbonio nell'atmosfera di un pianeta, come l'anidride carbonica.

D: In che modo il carbonio atmosferico può indicare la presenza di vita?

R: Livelli ridotti di carbonio atmosferico, rispetto ad altri pianeti nello stesso sistema, possono suggerire la presenza di acqua e vita organica su un esopianeta potenzialmente abitabile. Tuttavia, anche altri fattori e processi, come le formazioni geologiche e il blocco delle maree, potrebbero contribuire alla riduzione del carbonio atmosferico.