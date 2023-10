Il potenziale dell'atmosfera di Tritone per l'aerofrenata

L'aerofrenata è una tecnica spesso utilizzata dai veicoli spaziali per ridurre la velocità all'arrivo su diversi sistemi planetari. Immergendosi nell'atmosfera di un corpo celeste all'interno del sistema, come una luna o il pianeta stesso, la navicella può sfruttare la resistenza atmosferica per rallentare, consentendole di entrare in orbita senza bisogno di carburante aggiuntivo. Ciò si traduce in un risparmio di peso e una riduzione dei costi per la missione.

Tuttavia, le dinamiche orbitali coinvolte nelle manovre di frenata aerea sono molto complesse e richiedono calcoli accurati. I ricercatori Jakob Brisby e James Lyne dell'Università del Tennessee Knoxville hanno effettuato l'analisi matematica del sistema planetario meno esplorato del nostro sistema solare: Nettuno.

Dato che Nettuno ha 14 lune, i ricercatori si sono concentrati su Tritone, la luna più grande, per il loro studio sulla frenata aerea. Tritone possiede un'atmosfera, sebbene la sua densità sia solo circa un quarto dell'atmosfera di Titano, precedentemente utilizzata per la frenata aerea durante una missione su Saturno negli anni '1990.

Un vantaggio di Triton per la frenata aerea è la sua orbita retrograda attorno a Nettuno, che consente una rapida riduzione della velocità, con conseguente ulteriore risparmio di carburante. Precedenti ricerche di Brisby e Lyne hanno gettato le basi per i calcoli presentati nel loro recente articolo. L'obiettivo principale dell'articolo era l'integrazione di una tecnologia di frenatura aerodinamica collaudata in volo, nota come LOFTID (Low-Earth Orbit Flight Test of an Gonfiabile Decelerator), nella progettazione della missione.

LOFTID è costituito da un grande scudo termico fissato al bordo d'attacco della navicella ed è stato sottoposto con successo a un test di volo l'anno scorso. I dettagli di questo test di volo sono serviti come base per l'analisi matematica del documento. I risultati hanno mostrato che utilizzando l'atmosfera relativamente rada di Tritone e la tecnologia LOFTID, è possibile rallentare un veicolo spaziale abbastanza da entrare in orbita attorno a Nettuno.

Tuttavia, ci sono diverse sfide che devono essere affrontate. Il viaggio verso Nettuno durerebbe circa 15 anni e la navicella spaziale dovrebbe avvicinarsi al sistema con un angolo specifico per utilizzare appieno l'orbita retrograda di Tritone. Inoltre, prima della missione sarebbe necessario sviluppare una tecnologia di distacco, poiché non faceva parte della dimostrazione LOFTID originale.

Al momento, non ci sono missioni confermate pianificate per Nettuno, tranne potenzialmente una missione cinese che verrà lanciata il prossimo anno. Ciò lascia ampio tempo a Brisby e Lyne per perfezionare ulteriormente il loro concetto e potenzialmente contribuire a una missione a basso costo per esplorare Tritone, la luna di Nettuno.

– Brisby & Lyne – Triton Aerogravity Assist utilizzando un aerofreno gonfiabile collaudato in volo per la cattura dell'orbita di Nettuno

