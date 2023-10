Nuovo articolo: Gestire le arvicole dei prati: strategie efficaci per proteggere il prato

Le arvicole dei prati, piccoli roditori che si trovano comunemente in tutto l'Idaho, possono devastare prati e paesaggi. Queste grosse creature terrestri misurano da 4½ a 5½ pollici di lunghezza, compresa la coda. Sebbene rimangano attivi tutto l'anno, i loro danni spesso passano inosservati fino al disgelo primaverile dopo la nevicata.

Nutrendosi di radici, steli, erba, semi e strutture riproduttive sotterranee come bulbi e tuberi, le arvicole dei prati possono causare danni significativi ad alberi e prati. Rosicchiano steli, corteccia e radici, creando una rete di tunnel poco profondi nei prati e lasciando dietro di sé una scia di distruzione.

Le popolazioni di arvicole seguono schemi ciclici, sperimentando picchi minori ogni 10-12 anni ed esplosioni demografiche esplosive ogni XNUMX-XNUMX anni. Sfortunatamente, questi cicli sono imprevedibili e difficili da controllare attraverso le malattie, a meno che la popolazione non diventi estremamente densa.

La durata della vita di un'arvicola varia tipicamente da due a 16 mesi, durante i quali si riproducono tutto l'anno. Con una dimensione della cucciolata che varia da uno a 11 (ma in genere da tre a sei) giovani, le arvicole hanno circa da uno a cinque litri all'anno. Le femmine possono diventare sessualmente mature entro 35-40 giorni dalla nascita, rendendo il loro tasso di riproduzione piuttosto elevato.

FAQ

D: Come posso prevenire i danni delle arvicole nel mio prato?

R: Il monitoraggio regolare della tua proprietà per rilevare eventuali segni di danni da arvicola è fondamentale. Per scoraggiare le arvicole, mantenere pratiche di falciatura coerenti e rimuovere erbacce e detriti dalle aree colpite. Proteggi alberi, arbusti e aiuole circondandoli con un filo di rete da 3/8 di pollice installato sei pollici sotto la superficie del suolo e sei pollici sopra il suolo. In alternativa, scossaline in alluminio o materiali simili possono fungere da efficaci barriere all'ingresso.

D: Esistono trappole che possono aiutare a ridurre i danni delle arvicole?

R: Le trappole di legno posizionate a filo del terreno e ad angolo retto rispetto alle piste di superficie possono essere efficaci. Fissate le trappole al suolo per evitare che i predatori le portino via. Il burro di arachidi, la farina d'avena o le fette di mela sono un'esca ideale per intrappolare le arvicole. Ricordatevi di controllare le trappole ogni giorno e di smaltire in modo sicuro le arvicole morte. Posizionare le trappole lontano dalla portata dei bambini e dei piccoli animali domestici.

D: Posso usare prodotti chimici per combattere le infestazioni di arvicole?

R: L'esca delle arvicole con prodotti chimici è un'opzione, ma richiede precauzioni speciali. Le stazioni di esca, dispositivi di alimentazione chiusi posizionati sulle piste o accanto alle tane, possono essere riempite con esche tossiche. La pre-esca con esche non tossiche simili alla versione tossica può aumentarne l'efficacia. Inoltre, è possibile utilizzare sostanze chimiche come il fosfuro di zinco, ma solo da applicatori certificati. Le esche chimiche anticoagulanti, solitamente in forma di pellet o blocchi, richiedono alimentazioni multiple per essere letali e devono essere collocate sottoterra o in una stazione di esca.

È importante leggere e seguire tutte le istruzioni sull'etichetta quando si utilizzano prodotti chimici per il controllo delle arvicole.

Nota: non disponiamo del collegamento alla fonte per questa richiesta.