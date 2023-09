L'importanza dei tiltmetri nel monitoraggio dei vulcani

By

I tiltmetri hanno svolto per decenni un ruolo cruciale nel monitoraggio dei vulcani, fornendo preziose informazioni sul comportamento dei vulcani e sul movimento del magma. Sebbene i metodi basati sui satelliti siano diventati più importanti negli ultimi anni, i tiltmetri rimangono uno strumento affidabile ed essenziale per gli scienziati.

L'uso dei dati di inclinazione nel monitoraggio dei vulcani risale agli inizi del XX secolo, quando gli scienziati iniziarono a riconoscere la correlazione tra le eruzioni vulcaniche e i cambiamenti nella topografia. Il dottor Thomas Jaggar, un vulcanologo pionieristico, iniziò a monitorare i cambiamenti di inclinazione dei vulcani hawaiani nel 20 utilizzando strumenti appositamente progettati.

Uno dei progressi significativi nella tecnologia dei tiltmetri avvenne negli anni '1950, quando il dottor Jerry Eaton sviluppò il tiltmetro a tubo d'acqua. Questo strumento ha consentito misurazioni precise dell'inclinazione, consentendo agli scienziati di monitorare il movimento della sommità del Kīlauea durante le eruzioni. Il tiltmetro del tubo dell'acqua è costituito da tre vasi d'acqua interconnessi, che si muovono in risposta all'inclinazione del terreno. Misurando la profondità dell'acqua in ogni vaso, gli scienziati possono determinare il grado di inclinazione.

La registrazione continua dei dati sull'inclinazione del tubo dell'acqua si è rivelata preziosa in quanto ha fornito una serie temporale di misurazioni, consentendo l'identificazione dei cicli di inflazione e deflazione tra le eruzioni. Questa registrazione continua dell'inclinazione ha permesso agli scienziati di fare scoperte che non sarebbero state possibili se i dati fossero stati raccolti solo durante le eruzioni.

Negli anni '1970 furono introdotti i tiltmetri elettronici, che fornivano misurazioni ancora più precise. Questi strumenti sono installati in pozzi protetti e possono misurare l'inclinazione fino a una frazione di microradiante ogni minuto.

Negli ultimi anni, i dati di inclinazione della cima del Kīlauea hanno mostrato somiglianze con i dati degli anni '1950 e '1970, indicando che il comportamento del vulcano non è cambiato in modo significativo dall'eruzione del 2018. Questa continuità consente agli scienziati di utilizzare i dati passati per fare previsioni sul comportamento futuro e testare ipotesi sul sistema idraulico del vulcano.

Le recenti osservazioni effettuate dai tiltmetri vicino alla caldera di Kīlauea suggeriscono un accumulo di magma in un serbatoio della Caldera meridionale, simile a eventi precedenti nel 2015 e nel 2021. Questa conoscenza aiuta gli scienziati a comprendere i processi attuali e potrebbe svelare nuove intuizioni sul comportamento passato del vulcano.

In conclusione, i tiltmetri sono stati uno strumento essenziale nel monitoraggio dei vulcani, fornendo misurazioni continue dell’inclinazione e contribuendo alla nostra comprensione dell’attività vulcanica. La lunga e fedele registrazione dell'inclinazione di Kīlauea continua a facilitare nuove scoperte e previsioni per future eruzioni.

Fonte:

– Volcano Watch dell’US Geological Survey Hawaiian Volcano Observatory (USGS).

– Indagine geologica statunitense (USGS)