Dati di inclinazione: monitoraggio del comportamento del vulcano

I dati sull’inclinazione, che misurano l’inclinazione del terreno, svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio e nella ricerca sul comportamento dei vulcani. Questi dati furono raccolti per la prima volta dall’Hawaiian Volcano Observatory (HVO) all’inizio del XX secolo, quando gli scienziati cominciavano a capire che le eruzioni vulcaniche e i terremoti erano accompagnati da cambiamenti nella topografia del territorio.

Uno dei pionieri della sismologia, il dottor Fusakichi Omori, riconobbe l'importanza dell'inclinazione del terreno quando osservò che essa influenzava il braccio del suo sismometro. Nel 1917, il dottor Thomas Jaggar dell'HVO iniziò a monitorare i cambiamenti di inclinazione dei vulcani hawaiani utilizzando strumenti appositamente progettati chiamati "clinoscopi" e osservando le deflessioni dei sismometri.

Negli anni '1950, lo scienziato dell'HVO, il dottor Jerry Eaton, sviluppò un tiltmetro migliorato noto come tiltmetro del tubo dell'acqua. Questo strumento utilizzava l'acqua per fornire misurazioni precise dell'inclinazione, consentendo agli scienziati di monitorare il movimento della sommità del Kīlauea durante le eruzioni. I tiltmetri del tubo dell'acqua hanno fornito una registrazione continua del gonfiaggio e dello sgonfiaggio del vulcano.

Il tiltmetro del tubo dell'acqua è composto da tre vasi d'acqua collegati da tubi. Quando il terreno si inclina, il livello dell’acqua nei vasi sembra alzarsi o abbassarsi. Misurando la profondità dell'acqua in ciascun vaso, gli scienziati possono determinare l'entità dell'inclinazione. Questi dati vengono raccolti regolarmente, anche durante i periodi in cui potrebbero non sembrare importanti, per creare una serie temporale continua che faciliti le scoperte sul comportamento del vulcano.

Negli anni '1970 furono introdotti i tiltmetri elettronici, che fornivano misurazioni ancora più precise. Questi strumenti sono installati in pozzi profondi circa 16 piedi e possono registrare misurazioni di inclinazione fino a una frazione di microradiante ogni minuto.

I dati raccolti dai tiltmetri hanno rivelato cicli di inflazione e deflazione tra le eruzioni, nonché cambiamenti nei modelli di inclinazione nel tempo. Dopo la fine dell'eruzione del Puʻuʻōʻō nel 2018, la sommità del Kīlauea ha subito cambiamenti simili a quelli osservati negli anni '1950 -'1970, indicando che il vulcano sta tornando al suo comportamento pre-eruzione.

Analizzando i dati passati, gli scienziati possono fare previsioni sul futuro comportamento dei vulcani e ottenere informazioni sui sistemi idraulici dei vulcani. Ad esempio, dati recenti sull’inclinazione suggeriscono un accumulo di magma in un bacino idrico della Caldera meridionale, un fenomeno che si è verificato in modo intermittente in passato.

La lunga e fedele registrazione dell'inclinazione di Kīlauea fornisce agli scienziati preziose informazioni sui processi attuali e sul potenziale per nuove scoperte sul passato del vulcano. Attraverso il monitoraggio continuo, i ricercatori possono approfondire la loro comprensione del comportamento dei vulcani e migliorare la loro capacità di prevedere le eruzioni.

