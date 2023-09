Un nuovo studio prevede che gli esseri umani e i mammiferi potranno sopravvivere solo per altri 250 milioni di anni sulla Terra

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, gli esseri umani e gli altri mammiferi potrebbero esistere sulla Terra solo per altri 250 milioni di anni. Lo studio prevede che tra 250 milioni di anni i continenti si scontreranno e formeranno un enorme blocco di terra chiamato Pangea Ultima. Questo nuovo supercontinente sarà situato lungo l'equatore nella regione tropicale della Terra.

I ricercatori hanno utilizzato simulazioni al computer per prevedere gli spostamenti dei continenti e i cambiamenti atmosferici nel corso di milioni di anni. Hanno scoperto che la collisione delle masse terrestri per formare Pangea Ultima potrebbe creare un supercontinente con attività vulcanica che rilascia anidride carbonica. Combinate con l’aumento dell’energia solare e le maggiori concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera, queste condizioni renderanno probabilmente Pangea Ultima inospitale per i mammiferi.

L'autore principale Alex Farnsworth, meteorologo e modellista paleoclimatico dell'Università di Bristol, ha twittato che il caldo estremo su Pangea Ultima potrebbe portare all'estinzione di massa dei mammiferi e di altre forme di vita. Nonostante i mammiferi siano abili a sopravvivere in vari climi, hanno limiti fisiologici termici e possono tollerare solo un certo intervallo di temperature. Il nuovo studio suggerisce che gran parte di Pangea Ultima sarà molto calda e secca, rendendola inabitabile per i mammiferi.

Lo studio solleva anche interrogativi sull’abitabilità di altri pianeti e lune del Sistema Solare. Farnsworth paragonò Pangea Ultima a pianeti come Marte e Venere, suggerendo che il nuovo supercontinente sarebbe più vicino a Venere in termini di abitabilità. Questa ricerca evidenzia l’importanza della tettonica nel determinare se un luogo è abitabile o meno.

I ricercatori hanno notato che la vita in generale potrebbe estinguersi su Pangea Ultima se le temperature salissero al punto in cui le piante non potessero più eseguire la fotosintesi. Ciò porterebbe ad una diminuzione dei livelli di ossigeno nell’atmosfera. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire come le piante potrebbero adattarsi a questo ambiente futuro.

Nel complesso, questo studio fornisce preziose informazioni sul futuro della Terra e sulle potenziali sfide che i mammiferi, compreso l’uomo, potrebbero affrontare nei prossimi milioni di anni.

