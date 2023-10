Nuove intuizioni sulle eruzioni vulcaniche e sui modelli climatici

Un recente studio pubblicato su Geophysical Research Letters ha fatto luce sulla connessione tra eruzioni vulcaniche e interruzioni dei cicli climatici su scala globale. I risultati della ricerca rivelano che le eruzioni vulcaniche nelle regioni tropicali vicino all’equatore possono portare a bruschi cambiamenti nelle interazioni climatiche oceano-atmosfera, in particolare nell’oscillazione meridionale di El Niño (ENSO) e nel dipolo dell’Oceano Indiano (IOD).

L’IOD è un modello climatico caratterizzato da contrasti di temperatura nell’Oceano Indiano orientale e occidentale. Le fasi IOD positive determinano cambiamenti significativi nella temperatura, nelle precipitazioni e nei modelli di vento nelle regioni vicine. Al contrario, le fasi IOD negative invertono queste condizioni. Lo studio ha scoperto che le forti eruzioni vulcaniche ai tropici causano un IOD negativo immediatamente dopo l’eruzione, seguito da una fase positiva l’anno successivo. Queste anomalie IOD possono persistere per 7-8 anni prima di ritornare alle condizioni pre-eruzione.

I ricercatori hanno anche studiato l’influenza dell’Oscillazione Interdecadale del Pacifico (IPO), un altro ciclo climatico che dura 20-30 anni. Hanno scoperto che la fase IPO può avere un ulteriore impatto sulla forza della risposta IOD. Una fase IPO negativa intensifica l'IOD negativo, mentre una fase IPO positiva rafforza l'IOD positivo.

Inoltre, lo studio ha esplorato la connessione tra le oscillazioni ENSO e le eruzioni vulcaniche. È stato osservato che dopo le grandi eruzioni tropicali, nel primo anno si verifica il riscaldamento dovuto a El Niño, seguito dalle condizioni di La Niña. La risposta dell’ENSO ritarda di 2 mesi rispetto a quella dell’IOD.

Anche la profondità del termoclino, un brusco gradiente di temperatura negli oceani, gioca un ruolo nella risposta climatica alle eruzioni vulcaniche. Condizioni IPO positive determinano un termoclino più superficiale nell’Oceano Indiano orientale, indebolendo il gradiente di temperatura della superficie del mare e neutralizzando l’IOD post-eruzione. Al contrario, condizioni IPO negative approfondiscono il termoclino, rafforzando il gradiente di temperatura della superficie del mare e precondizionando l’Oceano Indiano per eventi IPO negativi più forti.

Queste nuove conoscenze sulle complesse interazioni tra eruzioni vulcaniche e modelli climatici forniscono informazioni preziose per le regioni soggette all’attività vulcanica. Comprendere i potenziali impatti sul clima può aiutare a condurre valutazioni del rischio e a prepararsi a eventi climatici estremi. Adottando misure proattive, le comunità e l’ambiente possono essere meglio protetti dalle conseguenze delle eruzioni vulcaniche.

FAQ:

Cosa sono l'oscillazione meridionale di El Niño (ENSO) e il dipolo dell'Oceano Indiano (IOD)?

ENSO è un'interazione climatica oceano-atmosfera caratterizzata da cambiamenti nella temperatura della superficie del mare nell'Oceano Pacifico. Porta a cambiamenti climatici e può causare eventi di El Niño e La Niña. L’IOD è un modello climatico associato ai contrasti di temperatura nell’Oceano Indiano orientale e occidentale, che influenza la temperatura, le precipitazioni e i modelli dei venti nelle regioni vicine.

Quanto tempo possono durare le perturbazioni dei modelli climatici dopo un’eruzione vulcanica?

Le perturbazioni nei modelli climatici, in particolare le anomalie IOD, possono durare 7-8 anni dopo un’eruzione vulcanica prima di tornare alle condizioni pre-eruzione.

Cos’è l’Oscillazione Interdecadale del Pacifico (IPO)?

L’IPO è un ciclo climatico che dura 20-30 anni e si verifica su un’area più ampia, che abbraccia entrambi gli emisferi. Influisce sulla temperatura dell'Oceano Pacifico tropicale e delle regioni settentrionali durante le sue fasi positive e negative.

In che modo le eruzioni vulcaniche incidono sulla forzatura radiativa globale?

Le eruzioni vulcaniche rilasciano aerosol nell’atmosfera, che possono portare ad un effetto di raffreddamento. Questo raffreddamento può durare mesi o anni, influenzando la forzante radiativa globale, che è l’equilibrio tra la radiazione solare in entrata e in uscita. La forzatura sui modelli climatici come l’IOD e l’ENSO deve essere sufficientemente forte da superare l’impatto della riduzione delle temperature.

(Fonte: lettere di ricerca geofisica)