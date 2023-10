Massicce eruzioni vulcaniche legate ai cambiamenti climatici e alle estinzioni di massa in oltre 260 milioni di anni

Un recente studio pubblicato su Earth-Science Reviews rivela che le massicce eruzioni vulcaniche e le successive crisi ambientali hanno svolto un ruolo significativo nel cambiamento climatico e nelle estinzioni di massa negli ultimi 260 milioni di anni. Queste eruzioni hanno rilasciato elevati volumi di anidride carbonica nell’atmosfera terrestre, provocando un grave riscaldamento dell’effetto serra e condizioni quasi letali o letali per la vita sul pianeta.

La ricerca suggerisce che questi eventi vulcanici, che si verificano ogni 26-33 milioni di anni, coincidono con cambiamenti critici nell’orbita terrestre nel sistema solare. Questa connessione tra cicli astronomici e processi geologici sfida le precedenti convinzioni secondo cui gli eventi geologici erano determinati esclusivamente da processi all'interno del pianeta.

Secondo Michael Rampino, professore alla New York University, queste forze si sono riunite più volte nella storia della Terra, portando a drastici cambiamenti climatici. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che le loro scoperte non si applicano ai cambiamenti climatici del 20° e 21° secolo, che sono principalmente guidati dall’attività umana.

Lo studio si è concentrato sulle eruzioni continentali di basalto (CFB), che sono immensi eventi vulcanici che coprono vaste aree di lava. Queste eruzioni spesso coincidevano con altri fenomeni geologici pericolosi, come eventi anossici oceanici, impulsi climatici ipertermici ed estinzioni di massa della vita marina e non marina.

La connessione con l’astronomia diventa evidente se si considerano i cicli regolari del vulcanismo e del cambiamento climatico, che si allineano con i cicli conosciuti nell’orbita terrestre all’interno del nostro sistema solare e della galassia della Via Lattea. I ricercatori affermano che questa correlazione è troppo stretta per essere una semplice coincidenza.

Tuttavia, lo studio lascia aperta la questione di come i movimenti astronomici influenzano i processi geologici interni della Terra. I ricercatori ritengono che questa connessione inaspettata tra astronomia e geologia suggerisca una convergenza di eventi che si verificano nel contesto del nostro ambiente astronomico.

È fondamentale notare che questo articolo non ha alcuna relazione con il cambiamento climatico contemporaneo, causato principalmente da fattori indotti dall’uomo.

Fonti: recensioni di scienze della terra

