L'eruzione del Taupō del 232 finalmente datata: nuove prove trovate nel ghiaccio antartico

By

Il lago Taupō, il più grande lago d'acqua dolce dell'Oceania, è situato al centro dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Questo enorme specchio d'acqua è in realtà un lago calderico, che occupa una depressione simile a un calderone che si è formata dopo che un'eruzione vulcanica ha portato allo svuotamento di una camera magmatica.

Il supervulcano Taupō ha una storia di violente eruzioni. La supereruzione più recente, nota come supereruzione Ōruanui, si è verificata circa 25,500 anni fa. Ricopriva l'intera Isola del Nord con spessi strati di cenere e rocce ignee. Oltre 2,000 anni fa, il vulcano eruttò di nuovo, provocando la più grande eruzione conosciuta della Nuova Zelanda.

Determinare la data esatta di questa eruzione è stata una sfida per gli scienziati. Tuttavia, un recente studio condotto da Stephen Piva, un Ph.D. candidato al Te Herenga Waka-Victoria University di Wellington, ha scoperto prove cruciali che indicano l'eruzione avvenuta tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno dell'anno 232.

Piva e il suo team hanno scoperto sette frammenti di vetro vulcanico unici sepolti in profondità all'interno di un nucleo di ghiaccio ottenuto da Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) nell'Antartide occidentale. Attraverso l'analisi geochimica, i ricercatori hanno confermato che questi frammenti erano collegati all'eruzione del Taupō. La presenza di questi frammenti in Antartide, a oltre 5,000 chilometri di distanza, testimonia l'immenso potere dell'eruzione.

I risultati dello studio forniscono una doppia impronta digitale del vulcano Taupō come fonte dell'eruzione. Questa conferma consente agli scienziati di studiare ulteriormente i potenziali effetti globali dell'eruzione sull'atmosfera e sul clima, facendo luce sulla storia e sul comportamento eruttivo del vulcano.

Il supervulcano Taupō è ancora considerato attivo, rendendo di grande importanza lo studio delle sue precedenti eruzioni e della potenziale attività futura.

Titolo: L'eruzione del Taupō del 232 finalmente datata: nuove prove trovate nel ghiaccio antartico

Fonte: rapporti scientifici (2023)

Definizioni:

– Lago Caldera: un grande lago formatosi nella zona depressa lasciata dal crollo dei terreni a seguito di un'eruzione vulcanica

– Supervulcano: un vulcano in grado di produrre un'eruzione con espulsi superiori a 1,000 chilometri cubi

– Supereruzione: un’eruzione vulcanica estremamente grande che rilascia almeno 1,000 chilometri cubi di materiali vulcanici

– Geochimica: lo studio della composizione chimica delle rocce e dei minerali e di come interagiscono tra loro

– Magma: roccia fusa sotto la superficie terrestre

– Carota di ghiaccio: un campione cilindrico di ghiaccio prelevato da un ghiacciaio o da una calotta glaciale, utilizzato per studiare il clima e le condizioni atmosferiche del passato.