La Russia punta al lancio di una nuova stazione spaziale nel 2027

La Russia sta pianificando di lanciare la propria stazione spaziale nel 2027, secondo un annuncio fatto dal presidente Vladimir Putin. L'agenzia spaziale Roscosmos di Mosca ha preso la decisione di costruire il proprio avamposto orbitale lo scorso anno dopo aver annunciato la sua partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La mossa arriva mentre le risorse della ISS si stanno esaurendo e la Russia ritiene che sia necessaria una stazione a tutti gli effetti per continuare i suoi sforzi di esplorazione spaziale.

La Stazione Spaziale Internazionale, lanciata nel 1998, è stata un simbolo di diplomazia e collaborazione internazionale. Tuttavia, dopo essere stata in gran parte tagliata fuori dall’Occidente in seguito alla guerra in Ucraina, la Russia ha deciso di perseguire la propria stazione spaziale. Sebbene l’uscita della Russia dalla ISS fosse prevista per il 2028, il capo di Roscosmos Yuri Borisov ha sottolineato la necessità che la Russia agisca rapidamente per evitare di rimanere indietro nell’esplorazione spaziale. Borisov ha dichiarato che la ISS si sta avvicinando alla fine della sua vita operativa e sarà probabilmente dismessa entro il 2030.

La creazione di una stazione orbitale russa entro il 2024 è fondamentale per garantire che la Russia mantenga le sue capacità e rimanga competitiva con altri attori globali. Stati Uniti, Unione Europea, Canada e Giappone hanno avviato un progetto congiunto per sviluppare una nuova stazione spaziale. Anche la stazione spaziale cinese Tiangong è in orbita, mentre le aziende private sono sempre più interessate a costruire le proprie stazioni a causa della diminuzione dei costi dei viaggi spaziali.

Oltre alla nuova stazione spaziale, Putin ha riaffermato l'impegno della Russia nel suo programma di sbarchi sulla Luna. Nonostante il fallimento della missione Luna-25 all’inizio di quest’anno, Putin ha sottolineato che gli errori fanno parte dell’esplorazione spaziale e che l’esperienza acquisita verrà utilizzata per le missioni future. Luna-25, con l'obiettivo di esplorare il polo sud della Luna alla ricerca di segni di una potenziale base umana, si è schiantato prima dell'atterraggio, ma l'India è riuscita a realizzare un atterraggio sulla Luna poco dopo.

Con i suoi piani ambiziosi per una nuova stazione spaziale e i continui sforzi di esplorazione lunare, la Russia è determinata a mantenere la sua posizione di attore principale nel regno dell’esplorazione spaziale.

FAQ:

1. Perché la Russia sta costruendo la propria stazione spaziale?

La Russia ha annunciato la sua partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa del fatto che è stata in gran parte tagliata fuori dall’Occidente in seguito alla guerra in Ucraina. Il Paese vede la necessità di una stazione a tutti gli effetti per continuare i suoi sforzi di esplorazione spaziale mentre le risorse della ISS si esauriscono.

2. Quando verrà lanciata la nuova stazione spaziale russa?

La Russia prevede di lanciare la sua nuova stazione spaziale nel 2027, con il primo segmento messo in orbita. Costruire rapidamente la stazione è fondamentale per evitare di rimanere indietro rispetto ai suoi rivali globali.

3. Quali sono le altre stazioni spaziali attualmente in orbita?

Insieme alla stazione spaziale pianificata dalla Russia, c'è anche la stazione spaziale cinese Tiangong. Anche le aziende private sono interessate a costruire le proprie stazioni poiché il costo dei viaggi spaziali continua a diminuire.

4. Qual è la posizione della Russia sull'esplorazione lunare?

Nonostante il fallimento della missione Luna-25 all’inizio di quest’anno, la Russia resta impegnata nel suo programma di sbarchi sulla Luna. Il presidente Putin ha sottolineato che gli errori fanno parte dell’esplorazione spaziale e che l’esperienza acquisita verrà utilizzata nelle missioni future.