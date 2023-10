La nuova stazione orbitale russa entrerà in funzione entro il 2027

Il presidente Vladimir Putin ha annunciato giovedì che la nuova stazione orbitale russa, volta a far avanzare l'esplorazione spaziale oltre la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sarà operativa entro il 2027. Nonostante la battuta d'arresto affrontata dalla prima missione lunare della Russia in 47 anni, Putin ha espresso un impegno a procedere con il programma lunare del Paese.

Putin ha sottolineato la necessità di una stazione completa che comprenda più di un semplice segmento. Ha dichiarato: "Poiché le risorse della Stazione Spaziale Internazionale si esauriscono, non abbiamo bisogno di un solo segmento, ma dell'intera stazione che venga messa in servizio". Il presidente ha sottolineato l’importanza di uno sviluppo tempestivo per evitare di rimanere indietro nelle capacità di volo spaziale con equipaggio.

Secondo Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale russa, il mantenimento delle capacità della Russia nel volo spaziale con equipaggio oltre il 2030 richiede la creazione di una stazione orbitale russa. Borisov ha spiegato: “Se non iniziamo il lavoro su larga scala per la creazione di una stazione orbitale russa nel 2024, è molto probabile che perderemo le nostre capacità a causa del divario temporale. Quello che voglio dire è che la ISS non sarà più lì e la stazione russa non sarà pronta”.

Putin ha riconosciuto gli incidenti tecnici che hanno portato all'atterraggio di fortuna della navicella Luna-25 sul polo sud della Luna in agosto. Nonostante la battuta d’arresto, ha rassicurato il pubblico che il programma lunare continuerà, affermando: “Gli errori sono errori. È un peccato per tutti noi. Questa è l'esplorazione dello spazio e tutti lo capiscono. È un’esperienza che potremo utilizzare in futuro”.

Lo sviluppo della nuova stazione orbitale russa mira a incorporare gli ultimi progressi nel campo della scienza e della tecnologia, garantendo che abbia il potenziale per affrontare le sfide future. Mentre la cronologia originale prevedeva il prossimo lancio sulla Luna per il 2027, Borisov suggerì la possibilità di anticiparlo al 2026.

